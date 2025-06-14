В Україні презентували оновлену Концепцію реформи децентралізації. Що вона передбачає

Міністерство розвитку громад та територій презентувало проєкт оновлення Концепції реформи децентралізації.

Як повідомили у пресслужбі відомства, йдеться про адаптацію реформи до умов повномасштабної війни та підготовки до членства України в ЄС.

За словами заступника міністра Олексія Рябикіна, саме громади стали основою стійкості країни у воєнний час, і зараз важливо забезпечити їх необхідними інструментами для подальшого розвитку й відновлення.

"Реформа задумувалась і втілювалася у мирних умовах. Після повномасштабного вторгнення реальність змінилась. Наше завдання зараз – зберегти здобуте, але водночас дати громадам інструменти для подальшого розвитку й інтеграції в європейську систему врядування", – підкреслив він.

У проєкті пропонуються зміни, які мають зробити реформу більш дієвою в умовах війни та повоєнного відновлення. Зокрема, планується переглянути підходи до формування громад і районів з урахуванням безпекових, демографічних та економічних факторів.

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Один із ключових кроків – чітко розмежувати повноваження між центральною владою та місцевим самоврядуванням. Водночас місцеві державні адміністрації мають виконувати координуючі та наглядові функції замість дублювання повноважень громад.

Окремо увагу приділили зміцненню кадрової спроможності місцевої влади, запровадженню нових форматів участі жителів в ухваленні рішень, а також посиленню ролі старост і місцевих депутатів.

У фінансовій сфері громадам пропонується надати більше можливостей самостійно розпоряджатися коштами, залучати інвестиції, брати участь у програмах відновлення та європейських проєктах.

Як повідомлялося, у березні 2024 року уряд затвердив Дорожню карту децентралізації. Документ визначає подальші кроки для реалізації реформи місцевого самоврядування та територіальної організації влади в Україні на 2024-2027 роки.