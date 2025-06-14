В Україні заборонили мити та ремонтувати автівки у громадських місцях, – ЗМІ

В Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини на вулицях та в інших громадських місцях.

За відповідне правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, передає галузеве видання Автотема.

Зазначається, що якщо поліцейські побачать, що водій ремонтує свій автомобіль, наприклад, у дворі багатоповерхового будинку чи просто за містом на природі, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За таке правопорушення правоохоронці зазвичай складають адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

До таких порушень тепер належить і ремонт транспортних засобів у громадських місцях (тобто машини можна ремонтувати у спеціально відведених для цього місцях). Вважається, що такі дії є порушенням благоустрою міста.

Читайте також: У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості

Штраф за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 340 до 1 360 грн, залежно від характеру та тяжкості правопорушення.

Водночас поліцейські не мають права штрафувати за ремонт автомобіля у громадському місці, якщо він зламався у дорозі та його потрібно негайно привести у належний стан для безпечного руху. Якщо у дорозі пробило колесо, то за його заміну теж штрафувати не можна. Як, наприклад, і за те, якщо виникла термінова необхідність долити моторну оливу і таке інше.

Як повідомлялося, у міському застосунку "Київ Цифровий" з'явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.