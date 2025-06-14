БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Новини
19 208 91

В Україні заборонили мити та ремонтувати автівки у громадських місцях, – ЗМІ

В Україні заборонили мити та ремонтувати автівки у громадських місцях, – ЗМІ

В Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини на вулицях та в інших громадських місцях.

За відповідне правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, передає галузеве видання Автотема.

Зазначається, що якщо поліцейські побачать, що водій ремонтує свій автомобіль, наприклад, у дворі багатоповерхового будинку чи просто за містом на природі, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.

За таке правопорушення правоохоронці зазвичай складають адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.

До таких порушень тепер належить і ремонт транспортних засобів у громадських місцях (тобто машини можна ремонтувати у спеціально відведених для цього місцях). Вважається, що такі дії є порушенням благоустрою міста.

Читайте також: У Раді пропонують встановити нові штрафи для водіїв за перевищення швидкості

Штраф за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 340 до 1 360 грн, залежно від характеру та тяжкості правопорушення.

Водночас поліцейські не мають права штрафувати за ремонт автомобіля у громадському місці, якщо він зламався у дорозі та його потрібно негайно привести у належний стан для безпечного руху. Якщо у дорозі пробило колесо, то за його заміну теж штрафувати не можна. Як, наприклад, і за те, якщо виникла термінова необхідність долити моторну оливу і таке інше.

Як повідомлялося, у міському застосунку "Київ Цифровий" з'явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.

Автор: 

авто (4290) ремонт (1525) водії (76)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+34
Потужно і головне начасі!!!
показати весь коментар
14.06.2025 19:22 Відповісти
+31
Це дуже важливо під час цієї нескінченої кривавої війни ! Треба , щоб ЛІДОР про це ще пересічним сказав в черговому відеозверненні ... щоб кожний ЗЕЛЯбобик бачив - Незламний ЛІДОР та ЗЕвлада потужно працюють і вдень , і вночі!
показати весь коментар
14.06.2025 19:52 Відповісти
+26
Що за маразм?!!! тобто якщо машина у дворі раптом зранку не заводиться, відкрити капота та глянути вже не можна?! що, звати еякулятор евакуатор, везти на СТО і за все платити?
показати весь коментар
14.06.2025 20:47 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Потужно і головне начасі!!!
показати весь коментар
14.06.2025 19:22 Відповісти
Як курити в громадських місця. Попі...лі і заглохло. Дай Боже...
показати весь коментар
15.06.2025 20:08 Відповісти
Требаж поліцаям і взагалі тим людям, що такі "законопроекти" готують по відомствах, показувати, що вони працюють задля суспільства. Бо якщо не видавати регулярно отакі "покращення", то в когось може і думка з'явитись "а нахєра вони взагалі зарплатню отримують, може перевести їх всіх, кагалом, поближче до ЛБЗ на сумщині - там якраз не вистачає охоронців правопорядку".
показати весь коментар
15.06.2025 22:05 Відповісти
Поліції навалом навколо,от і треба знайти їм застосування
показати весь коментар
16.06.2025 07:17 Відповісти
А замена пробитого колеса в "неположенном" зебилами месте ремонтом тоже считается?
Или надо ехать на СТО на спущенном?
показати весь коментар
16.06.2025 07:25 Відповісти
Сподіваюсь що будуть штрафувати тільки за реальне миття машин у дворах чи розбирання на запчастини біля сараїв
показати весь коментар
16.06.2025 08:18 Відповісти
Тут на кого нарвёшься. Стиль работы большинства мусоров- говорит вежливо, но чешет левую ладошку, подмигивая правым глазом.
показати весь коментар
16.06.2025 13:09 Відповісти
Це дуже важливо під час цієї нескінченої кривавої війни ! Треба , щоб ЛІДОР про це ще пересічним сказав в черговому відеозверненні ... щоб кожний ЗЕЛЯбобик бачив - Незламний ЛІДОР та ЗЕвлада потужно працюють і вдень , і вночі!
показати весь коментар
14.06.2025 19:52 Відповісти
Що за маразм?!!! тобто якщо машина у дворі раптом зранку не заводиться, відкрити капота та глянути вже не можна?! що, звати еякулятор евакуатор, везти на СТО і за все платити?
показати весь коментар
14.06.2025 20:47 Відповісти
А якого біса ти, жлобко, паркуєшся у дворі, затуляючи прохід і проїзд усім?
Та ще й врубаєш сигналізацію своєї перділки щоб вона починала завивати від кожного горобчика! Я навіть знаю, як ти їздиш по дорогах...
Давно вже пора припинити у нас цей жлобський транспортний безлад!
показати весь коментар
15.06.2025 11:31 Відповісти
Я якого біса ти, дурко, брешеш, що я паркуюсь, затуляючи комусь прохід та проїзд? Чи по дворах біля домівок мало місць, де машини стоять і нікому не заважають? І чому ти, жлоб, брешеш, що я врубаю свою сигналізацію? І звідкіля ти, довбойоб, знаєш, як я їзжу?
Ото висралось недолуге, аби висратись..
показати весь коментар
15.06.2025 14:53 Відповісти
ти встало зранку, очі не протерло, а вже таблеток якихось нажралось???
показати весь коментар
16.06.2025 08:12 Відповісти
Ти що, ще з вечора не протверезів?
показати весь коментар
16.06.2025 08:23 Відповісти
Дурдом, зелёные спешат европейские нормы, законы, цены и ТП. Но ,зарплата ,защита рабочего, мед страховки , социалка - какие , европейские ???????
показати весь коментар
15.06.2025 12:54 Відповісти
Жлоб - і є жлоб!
Перша полоса на усіх дорогах також такими паркувальниками зайнята. Це теж нормально?!
Поцікався, які штрафи за таке "нікому не заважаю" у цивілізованих країнах.
Там теж усі такі нехороші, що не розуміють потреб товстомордих/товстожопих жлобів, яким ліньки пройтися 300 метрів до наближчої стоянки і жалко 10 гривень за парковку?
Усі мої знайомі європейці та американці, приїзжаючи до Києва, дивуються, як така свинота, як ти, гадить наше чудове місто.
показати весь коментар
15.06.2025 18:33 Відповісти
Ты хоть раз за бугром был?
показати весь коментар
15.06.2025 20:20 Відповісти
Дякую за Вашу ввічливість.
У США провів близько 7 років. Думаю, це "забугор" у Вашому розумінні.
Там НІХТО і НІКОЛИ у дворах не паркується. Це ЗАБОРОНЕНО правилами дорожнього руху.
Але ж у кожному кондомініумі є свої парковки.
Один раз перевозив стіл та інші речі з офісу до свого помешкання. Тимчасово призупинився во дворі (не перегороджуючи проїзд тп прохід). Поки вигружався, через 10-15 хвилин побачив поліцейську машину. Їх викликали незадоволені сусіди. Вони дуже ввічливо запитали, що я тут роблю і попередили, що довго тут затримуватися не можна.
Неодноразово бував і в інших країнах (Німеччині, Греції та Великобританії). Ніде такого бардака як у нас не бачив. Навіть у Туреччині НІХТО не паркується у дворах (окрім спеціально виділених для парковок місць).
Також НІДЕ не бачив повністю зайнятих припаркованими авто перших полос дороги.
УСЮДИ це заборонено.
Ви, мабуть, маєте на увазі якісь інші країни, де такий-самий бардак, як і у нас?
Певно Росію?
Але ж ми прагнемо приєднатися Європи та й взагалі до цивілізованого світу.
Чи Ви не прагнете?
Тоді нам з Вами не по дорозі.
Дякую за увагу
показати весь коментар
15.06.2025 20:56 Відповісти
Наверное мы видели две разных Европы.У Вас жлобское отношение к автовладельцам.Пешеход или самокатчик?
показати весь коментар
15.06.2025 21:23 Відповісти
Щодо "усюди" ви помиляєтесь. Франція - паркуються в містах як завгодно. "Мєнталітєт" не дозволяє виконувати закон. А так-то, звісно, в більшості "розвинених" країн за паркування не по правилах - жучать без жалю і на величезні суми.
показати весь коментар
15.06.2025 22:10 Відповісти
У Франції зібралася жлобівня з усього світу.
В Парижі важко зустріти справжнього француза.
От вам і результат
показати весь коментар
16.06.2025 11:10 Відповісти
А в Німеччину з'їхались всі турки-емігранти. (що не правда)
А в Греції взагалі всі вважають, що держава їх повинна годувати до 35 років задарма. (що теж не правда, але в ЗМІ і не таке прочитаєш)
А в Швейцарії, в Женеві, негри на 8 мовах чіпляються до туристів на вулиці і просять грошей, а за 2 квартали від центра турки, сирійці і інші імігранти продають своїх дівчат "на панелі" і жеруть фрітюрну курку в забігайлівках гірших за наливайки навколо Дарницього вокзалу. (що правда - сам там лазив і бачив, шукав що поїсти, бо в Швейцарії з обіда п'ятниці до обіда понеділка - хєра зо два щось відкрите, навіть супермаркет важко знайти відкритий)

Обережніше з узагальненнями, шановний. Європа дуже різна. І принаймні в третині країн ЄС особливо не штрафують за паркування "не по правилам". А в приблизно чверті країн ЄС паркуються ще гірше, ніж у Києві.
показати весь коментар
16.06.2025 11:32 Відповісти
Але штрафи за порушення проавил дорожнього руху (зокрема, за неналежне паркування) усюди такі, що у водіїв автомитично виникає почуття самодисципліни.
І ми ж прагнемо до кращого, а не до гіршого. Так жеж?
Отож, шануймося, бо ми того варті!
показати весь коментар
16.06.2025 12:32 Відповісти
1. не усюди. Це помилкове узагальнення.
2. самодисципліна виникає не від розміру штрафів, а від невідворотності покарання. У вас в голові переплуталися причини і наслідки - нормальна річ в людей, які не знають, про що торочать. А з невідворотністю покарання в надцяти країн ЄС - такі ж великі проблеми, як і в Україні. Відповідно, ситуація з тими ж парковками - вкрай гімняна.
показати весь коментар
16.06.2025 12:59 Відповісти
Я б сказав би: і те і те.
Якщо штраф за неправильне паркування у нас 340 грн., то плювати водії хотіли на своїх сусідів - мешканців багатоповерхівок. Все одно за місце на обладнаній парковці треба платити близьку до цього суму. А от якщо б у якості штрафу платити доводилося б суму, еквівалентну до 2000 доларів (як в США), то думали б трохи по-іншому. Хоча б згадайте як десь ще років з 10-15 тому водії не пропускали пішоходів на переходах. А коли суттєво підняли штраф, ситуація на переходах ОДРАЗУ покращилася.
А щодо невідворотності, то теж правильно. Я і в США бачив місця проживання усякої босоти, куди поліція навіть побоюється заїзжати. Там на дорогах дійсно, дуже схоже на наші реалії
показати весь коментар
16.06.2025 13:43 Відповісти
В вперто плутаєте причини і наслідки. І взагалі десь не в Україні, схоже, перебували "років 10-15 тому". В Києві зараз, як і 10, як і 15, як і 25 років тому - пішоходів на переходах пропускали і пропускають. А в Одесі, як зараз, так і 10, так і 15, так і 25 - пішоходів на переходах не пропускали і не пропускають. А правила в країні - однакові, немає ПДР Одеської області. І штрафи однакові. І ні разу в житті я не бачив, аби водіїв штрафували за "тонкощі перетину пішоходних переходів" що в Києві, що в Одесі. Просто в Одесі занадто багато "особливих" мешканців, які вважають Одесу "особливою", тому і правила не треба виконувати. Та й закони теж. А в Києві чомусь мало хто себе вважає "особливим". Тому, мабуть, і правила виконує.
показати весь коментар
16.06.2025 14:36 Відповісти
позоду, бардак в тебе в голові... береш і як шулер стаканчики туди-сюди переміщаєш..
показати весь коментар
16.06.2025 08:14 Відповісти
Що ти мелеш. Наркоман, чи що?
показати весь коментар
16.06.2025 08:25 Відповісти
І все ж таки, хто ж ти, дємон? Пішоход чи самокатчик?
показати весь коментар
16.06.2025 22:00 Відповісти
Я - цивілізована розумна людина.
І Вам раджу таким стати.
Хоча, для жлобів це важкувато, але поліція разом із свідомими громаданями України Вам допоможе. Штрафів Вам великих і різних!
Між іншим, "дємон" - це на якій-такій мові? Ще б українську непагано б трохи засвоїти.
В школі Ви пагано вчилися, от і виросли жлобенякою
показати весь коментар
17.06.2025 11:22 Відповісти
Доки будемо себе поводити як дикуни, то й зарплати, страховки і соціалка будуть відповідними.
І ЗЕлені тут ні до чого. Я зовсім не їх фанат, але вони, напевно, просто виконують вказівки ЄС стосовно приведення нашого законодавства у відповідність до цивілізованих норм. Між іншим, при Порошенко цей процес був набагато більш інтенсивним. Усюди бічив евакуатори, які забирали автівочки крутеликів (та інших жлобів), припарковані у невідповідних місцях.
Бажаю Вам успіхів у розумінні простих і зрозумілих речей. Вдосконалення країни починайте з себе.
Дякую!
показати весь коментар
15.06.2025 21:04 Відповісти
Так, нема чого людям смердіти вихлопними газами своєї лушпайки.
показати весь коментар
16.06.2025 10:13 Відповісти
а це ти кажеш усім, в кого машина є, чи тільки по інтернету сміливий? а скажи це водіям маршруток та автобусів на вулицях. а, ще краще таксистам
показати весь коментар
16.06.2025 12:27 Відповісти
Їду - автівка раптом стала. Відкриваю капот, а тут мене мордою в асфальт, одягають кайданки і т.д.
показати весь коментар
14.06.2025 20:53 Відповісти
Такі правила діють в усіх країнах ЄС. Чи вважаєте ви нормальним мити авто у дворі аба міняти олію?
Якщо авто зупинилося, то як ви можете його починити?
Буксировка на тросі також заборонена адже наражає на небезпеку інших.
Автостраховка передбачає безкоштовне евакування авто до 120 км на СТО.
Що не так?
показати весь коментар
15.06.2025 10:08 Відповісти
Да ну,
мыть ремонтировать запрещено, а вот обслуживать ты можешь Элементарно замена лампочки долить антифриз ,омывайку это есть всё обслуживание....В Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини...
показати весь коментар
15.06.2025 11:37 Відповісти
Ну таке. А як лампочку перегорілу поміняти треба? Чи акумулятор поміняти? Чи долити омивайку банально - теж же ж треба капот відкривати і умовно порпатися в середині?
показати весь коментар
15.06.2025 11:43 Відповісти
Ти як завжди, смотрю в кнігу віжу фі.у. Перечитай текст повідомлення, а не тільки заголовок.
показати весь коментар
15.06.2025 12:01 Відповісти
Коли з гнізда випав дротик, то треба їхати на СТО?
показати весь коментар
15.06.2025 15:46 Відповісти
ой-ой-ой, а ось мій сусід, дядько німецької національності, просто на вулиці розібрав передок машини (у нього форд гольф) і щось там робив, масло полилося. витер трохи, але то таке... і вже тиждень стоїть вона з розібраним передком на вулиці, де їздять автобуси, інші авто, ходять люди і недалеко дитячий садок... і це земля в західній Німеччині.. так що тут також всяке є і по всякому буває...
показати весь коментар
15.06.2025 19:27 Відповісти
А ти кваліфікований механік? Йди ще трансформаторна будка не працює покулупайся в ній
показати весь коментар
16.06.2025 19:17 Відповісти
Ні один кацап не знає, Ореста - це жіноче ім'я.
Отаке-то, Владімір... Хе-хе...
показати весь коментар
16.06.2025 19:35 Відповісти
депутати шкідники пора вже труїти як жука
показати весь коментар
14.06.2025 22:03 Відповісти
Про що тільки ці народні ******** думають під час війни???
показати весь коментар
14.06.2025 22:24 Відповісти
Отже, якщо машина стоїть у дворі і пішов дощ, помив машину, то мєнти легко можуть впиписати штраф і скласти адмінпротокол? Машина твоя? В общєствєнном мєстє стоіт? Помитая? Ти віноват! Нє нала било под дождь ставіть!
показати весь коментар
14.06.2025 22:57 Відповісти
А якого біса ти, жлобко, паркуєшся у дворі, затуляючи прохід і проїзд усім?
Та ще й врубаєш сигналізацію своєї перділки щоб вона починала завивати від кожного горобчика! Я навіть знаю, як ти їздиш по дорогах...
Давно вже пора припинити у нас цей жлобський транспортний безлад!
показати весь коментар
15.06.2025 11:33 Відповісти
ти таблеток перепив, чи що???
показати весь коментар
16.06.2025 08:17 Відповісти
Опохмелись вже, ти дурко
показати весь коментар
16.06.2025 08:27 Відповісти
любители есть помыть на озере\речке, в общем - культура, она такая, воспитание с детства, точнее, отсутствие оного. потому жлобство, хуторянство, феодализм и холопство.
показати весь коментар
15.06.2025 18:49 Відповісти
зепі.ори вже задрали.на гілляку.
показати весь коментар
14.06.2025 23:08 Відповісти
а ще з газонів треба гнати ці корита непомиті
показати весь коментар
14.06.2025 23:41 Відповісти
Ми в скбе прогнали..одна бесіда ьез рукоприкладства..й пропали.
показати весь коментар
14.06.2025 23:58 Відповісти
На газонах итак запрещено стоять уже лет 30 как. Раньше полицианты снимали номера за это и ты должен был пойти в отдел,заплатить траф и вернуть номер.
показати весь коментар
15.06.2025 00:34 Відповісти
Цікаво, хтось служби відповідні та СТО викупив???

Тобто я їду, колесо пробили, водій може замінити просто так, але ніззя..треба чекати на відповідну службу й створювати затор, через який теж штраф..заіпісь..
показати весь коментар
14.06.2025 23:57 Відповісти
заміна колеса - це не ремонт. а от заміна гальмівних колодок або не дай бох оливи - це вже злочин
показати весь коментар
15.06.2025 00:03 Відповісти
Угу..потім розаовідати патрулю будете.

Ви тему не прохавали? Там ж золота жила..
показати весь коментар
15.06.2025 00:05 Відповісти
Ну звісно . Це ж не естетично. Особливо у військовий час. От гей-парад - це інша справа...
показати весь коментар
15.06.2025 00:23 Відповісти
у нас президент открытый гей и армией командует русский чэлавек, мы толерантный народ
показати весь коментар
15.06.2025 03:15 Відповісти
Пуйло - так, підар відвертий. Як і ти, чмо кацапське)
показати весь коментар
16.06.2025 11:16 Відповісти
ботя соси, клоуну и путиноиду вместе
показати весь коментар
16.06.2025 12:20 Відповісти
в первую очередь это не экологично... Именно поэтому в большинстве крупных городов мира запрещено мыть машины в неположенном месте.
показати весь коментар
15.06.2025 09:47 Відповісти
Цікаво, чи екологічні мийки з системою очистки води з оборотним водопостачанням?
показати весь коментар
15.06.2025 11:22 Відповісти
і в чому неекологічність?? хмари неба теж карати збираєшься???
показати весь коментар
16.06.2025 08:18 Відповісти
я не видел чтобы люди массово ремонтировали автомобили во дворах многоэтажек. У нас есть куча старых законов например запрет парковки на газоне-которые не действует и полиция штрафыне выписывает.Депутатам занятсянечем
показати весь коментар
15.06.2025 00:36 Відповісти
Їбаньки
показати весь коментар
15.06.2025 07:46 Відповісти
не можна просто так дихати повітрям... Надпотужний!!!
показати весь коментар
15.06.2025 08:04 Відповісти
это вопрос экологии... Мне после проживания в ЕС было дико видеть, как украинцы в собственных дворах многоэтажек моют свои машины с пеной, сливают масло в канализацию и т.д. И тасм же потом гуляют их маленькие дети...
Вот поэтому в городах деревья на улицах почти не выживают
показати весь коментар
15.06.2025 09:46 Відповісти
Все должно быть в меру. Не вижу ничего плохого в замене лампочки или другом мелком ремонте, проводимом во дворе, если это не приводит к сильному загрязнению или шуму.
показати весь коментар
15.06.2025 10:48 Відповісти
и в чем неэкологичность??? не езди на авто иогда, лицемеры-фарисеи. верблюда глотающие, комаря цедящие..
показати весь коментар
16.06.2025 08:19 Відповісти
Де це Ви таке бачили? От цікаво
показати весь коментар
16.06.2025 14:05 Відповісти
Заборонено ким?Радою?Кабміном?Мерією?Чи просто заборонено і все?Порушується благоустрій міста,кажете?І ось на одній тарілці терезів чоловік,який з відром води вийшов помити машину,а на другій рознесена вщент дроном чи ракетою багатоповерхівка.То про що насамперед мають думати ті,які отакі от заборони виносять?Розумію,що коли пес не має роботи то він лиже власні яйця,але ті можновладці невже не можуть зосередитись на чомусь важливішому і актуальнішому?Це люди поки що задають питання,але прийде час коли і відповіді не захочеться чути.А захочеться запхати в сміттєвий бак,потім витягнути і повісити за ноги на...що найближче...
показати весь коментар
15.06.2025 11:02 Відповісти
Заспокойтесь. Це якась тупа провокація..Ви часто бачите чоловіків, що миють тачки біля під'їзду а бо на дитячому майданчику?

Це знов проти Кличка вкид.
показати весь коментар
16.06.2025 14:07 Відповісти
штраф за грибы, ягоды и валежник
.....
а что по ямам на дорогах,
мусорылые так и будут глаза закрывать ?
показати весь коментар
15.06.2025 12:55 Відповісти
типа раньше разрешали
показати весь коментар
15.06.2025 14:23 Відповісти
Конретно яким законом, наказом чи постановою заборонено?
показати весь коментар
15.06.2025 14:54 Відповісти
Яскравий приклад фаховості українських ЗМІ. Жодного посилання на законодавчий акт на сайті першоджерела не має.
показати весь коментар
15.06.2025 16:58 Відповісти
По такій лозіці можна було б заборонити виписувати повістки в громадських місцях
показати весь коментар
15.06.2025 21:26 Відповісти
Додам, що наші ЗМІ писали, що також буде штраф за запаску, якій більше 5 років.
показати весь коментар
16.06.2025 09:33 Відповісти
"До таких порушень тепер належить...." Тепер це з якої дати? І яким документом це передбачено? Бо так комусь захотілося? А от ПДР чітко вказує : "Згідно з пунктом 31.5 Правил дорожнього руху, у разі виникнення несправностей під час руху, водій зобов'язаний вжити заходів для їх усунення." Тому бажаючі скласти протокол можуть йти на....
показати весь коментар
16.06.2025 10:10 Відповісти
Це зелена провокація
показати весь коментар
16.06.2025 15:33 Відповісти
Ну да ,відкриті автомийкі у громадських місцях можна ,а біля дому свою помити не можна ,сподіваюсь зелені знають де корабель
показати весь коментар
16.06.2025 10:30 Відповісти
Зелена пліснява протиснула для свої сто...
Шахраї...
Зрадники і шахраї...
показати весь коментар
16.06.2025 11:10 Відповісти
МВС,особливо все що пов'язано з авто,то рак України
показати весь коментар
16.06.2025 14:25 Відповісти
Узбагойтесь. Це провокація. Зелена.
показати весь коментар
16.06.2025 15:34 Відповісти
Цілком розумно, нізто в новобудовах не миє авто у паркінгу, та й розкладує по паркінгу деталі свого авто, в німеччтюині навіть не можна прогрівати автівку
показати весь коментар
16.06.2025 19:19 Відповісти
Думаю, стаття ця фейкова.... Як в багато від Бізнес-цензор. Завдання - привернути увагу і зібрати коментарі, чим також допомогаю )))
показати весь коментар
16.06.2025 22:08 Відповісти
Сьогоднішні події також ще раз показали, що неприпустимо паркувати автівки у дворах.
Подивіться на багаточисельні фотографії - як ці автівки блокують проїзд транспортних засобів рятувальників, пожежників та іншої техніки.
показати весь коментар
17.06.2025 11:45 Відповісти
Як багато з тутешніх водіїв-жлобів пишуть: "Особливо у військовий час"
показати весь коментар
17.06.2025 11:51 Відповісти
https://images.cnscdn.com/a/6/2/e/a62ea8b2ced88480c8f8e04245b8cdb8/780x439.jpg

https://images.cnscdn.com/0/0/6/8/006831bf6020b80269fe0784b40707a0/780x585.jpg
показати весь коментар
17.06.2025 13:50 Відповісти

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 