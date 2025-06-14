В Україні заборонили мити та ремонтувати автівки у громадських місцях, – ЗМІ
В Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини на вулицях та в інших громадських місцях.
За відповідне правопорушення передбачена адміністративна відповідальність, передає галузеве видання Автотема.
Зазначається, що якщо поліцейські побачать, що водій ремонтує свій автомобіль, наприклад, у дворі багатоповерхового будинку чи просто за містом на природі, його можуть притягнути до адміністративної відповідальності.
За таке правопорушення правоохоронці зазвичай складають адміністративний протокол за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення – порушення державних стандартів, норм та правил у сфері благоустрою населених пунктів, правил благоустрою територій населених пунктів.
До таких порушень тепер належить і ремонт транспортних засобів у громадських місцях (тобто машини можна ремонтувати у спеціально відведених для цього місцях). Вважається, що такі дії є порушенням благоустрою міста.
Штраф за статтею 152 Кодексу України про адміністративні правопорушення становить від 340 до 1 360 грн, залежно від характеру та тяжкості правопорушення.
Водночас поліцейські не мають права штрафувати за ремонт автомобіля у громадському місці, якщо він зламався у дорозі та його потрібно негайно привести у належний стан для безпечного руху. Якщо у дорозі пробило колесо, то за його заміну теж штрафувати не можна. Як, наприклад, і за те, якщо виникла термінова необхідність долити моторну оливу і таке інше.
Як повідомлялося, у міському застосунку "Київ Цифровий" з'явилися автоматичні сповіщення про прострочені штрафи та відкриті провадження.
Или надо ехать на СТО на спущенном?
еякуляторевакуатор, везти на СТО і за все платити?
Та ще й врубаєш сигналізацію своєї перділки щоб вона починала завивати від кожного горобчика! Я навіть знаю, як ти їздиш по дорогах...
Давно вже пора припинити у нас цей жлобський транспортний безлад!
Ото висралось недолуге, аби висратись..
Перша полоса на усіх дорогах також такими паркувальниками зайнята. Це теж нормально?!
Поцікався, які штрафи за таке "нікому не заважаю" у цивілізованих країнах.
Там теж усі такі нехороші, що не розуміють потреб товстомордих/товстожопих жлобів, яким ліньки пройтися 300 метрів до наближчої стоянки і жалко 10 гривень за парковку?
Усі мої знайомі європейці та американці, приїзжаючи до Києва, дивуються, як така свинота, як ти, гадить наше чудове місто.
У США провів близько 7 років. Думаю, це "забугор" у Вашому розумінні.
Там НІХТО і НІКОЛИ у дворах не паркується. Це ЗАБОРОНЕНО правилами дорожнього руху.
Але ж у кожному кондомініумі є свої парковки.
Один раз перевозив стіл та інші речі з офісу до свого помешкання. Тимчасово призупинився во дворі (не перегороджуючи проїзд тп прохід). Поки вигружався, через 10-15 хвилин побачив поліцейську машину. Їх викликали незадоволені сусіди. Вони дуже ввічливо запитали, що я тут роблю і попередили, що довго тут затримуватися не можна.
Неодноразово бував і в інших країнах (Німеччині, Греції та Великобританії). Ніде такого бардака як у нас не бачив. Навіть у Туреччині НІХТО не паркується у дворах (окрім спеціально виділених для парковок місць).
Також НІДЕ не бачив повністю зайнятих припаркованими авто перших полос дороги.
УСЮДИ це заборонено.
Ви, мабуть, маєте на увазі якісь інші країни, де такий-самий бардак, як і у нас?
Певно Росію?
Але ж ми прагнемо приєднатися Європи та й взагалі до цивілізованого світу.
Чи Ви не прагнете?
Тоді нам з Вами не по дорозі.
Дякую за увагу
В Парижі важко зустріти справжнього француза.
От вам і результат
А в Греції взагалі всі вважають, що держава їх повинна годувати до 35 років задарма. (що теж не правда, але в ЗМІ і не таке прочитаєш)
А в Швейцарії, в Женеві, негри на 8 мовах чіпляються до туристів на вулиці і просять грошей, а за 2 квартали від центра турки, сирійці і інші імігранти продають своїх дівчат "на панелі" і жеруть фрітюрну курку в забігайлівках гірших за наливайки навколо Дарницього вокзалу. (що правда - сам там лазив і бачив, шукав що поїсти, бо в Швейцарії з обіда п'ятниці до обіда понеділка - хєра зо два щось відкрите, навіть супермаркет важко знайти відкритий)
Обережніше з узагальненнями, шановний. Європа дуже різна. І принаймні в третині країн ЄС особливо не штрафують за паркування "не по правилам". А в приблизно чверті країн ЄС паркуються ще гірше, ніж у Києві.
І ми ж прагнемо до кращого, а не до гіршого. Так жеж?
Отож, шануймося, бо ми того варті!
2. самодисципліна виникає не від розміру штрафів, а від невідворотності покарання. У вас в голові переплуталися причини і наслідки - нормальна річ в людей, які не знають, про що торочать. А з невідворотністю покарання в надцяти країн ЄС - такі ж великі проблеми, як і в Україні. Відповідно, ситуація з тими ж парковками - вкрай гімняна.
Якщо штраф за неправильне паркування у нас 340 грн., то плювати водії хотіли на своїх сусідів - мешканців багатоповерхівок. Все одно за місце на обладнаній парковці треба платити близьку до цього суму. А от якщо б у якості штрафу платити доводилося б суму, еквівалентну до 2000 доларів (як в США), то думали б трохи по-іншому. Хоча б згадайте як десь ще років з 10-15 тому водії не пропускали пішоходів на переходах. А коли суттєво підняли штраф, ситуація на переходах ОДРАЗУ покращилася.
А щодо невідворотності, то теж правильно. Я і в США бачив місця проживання усякої босоти, куди поліція навіть побоюється заїзжати. Там на дорогах дійсно, дуже схоже на наші реалії
І Вам раджу таким стати.
Хоча, для жлобів це важкувато, але поліція разом із свідомими громаданями України Вам допоможе. Штрафів Вам великих і різних!
Між іншим, "дємон" - це на якій-такій мові? Ще б українську непагано б трохи засвоїти.
В школі Ви пагано вчилися, от і виросли жлобенякою
І ЗЕлені тут ні до чого. Я зовсім не їх фанат, але вони, напевно, просто виконують вказівки ЄС стосовно приведення нашого законодавства у відповідність до цивілізованих норм. Між іншим, при Порошенко цей процес був набагато більш інтенсивним. Усюди бічив евакуатори, які забирали автівочки крутеликів (та інших жлобів), припарковані у невідповідних місцях.
Бажаю Вам успіхів у розумінні простих і зрозумілих речей. Вдосконалення країни починайте з себе.
Дякую!
Якщо авто зупинилося, то як ви можете його починити?
Буксировка на тросі також заборонена адже наражає на небезпеку інших.
Автостраховка передбачає безкоштовне евакування авто до 120 км на СТО.
Що не так?
мыть ремонтировать запрещено, а вот обслуживать ты можешь Элементарно замена лампочки долить антифриз ,омывайку это есть всё обслуживание....В Україні водіям авто тепер заборонено ремонтувати, обслуговувати та мити свої машини...
Отаке-то, Владімір... Хе-хе...
Та ще й врубаєш сигналізацію своєї перділки щоб вона починала завивати від кожного горобчика! Я навіть знаю, як ти їздиш по дорогах...
Давно вже пора припинити у нас цей жлобський транспортний безлад!
Тобто я їду, колесо пробили, водій може замінити просто так, але ніззя..треба чекати на відповідну службу й створювати затор, через який теж штраф..заіпісь..
Ви тему не прохавали? Там ж золота жила..
Вот поэтому в городах деревья на улицах почти не выживают
Це знов проти Кличка вкид.
.....
а что по ямам на дорогах,
мусорылые так и будут глаза закрывать ?
Шахраї...
Зрадники і шахраї...
Подивіться на багаточисельні фотографії - як ці автівки блокують проїзд транспортних засобів рятувальників, пожежників та іншої техніки.
https://images.cnscdn.com/0/0/6/8/006831bf6020b80269fe0784b40707a0/780x585.jpg