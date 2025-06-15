Росія під час повітряної атаки на Київ пошкодила офіс Boeing в Україні, – FT

У Києві будівля, яку використовувала компанія Boeing, зазнала серйозних ушкоджень під час масштабної повітряної атаки Росії: удар, ймовірно, був навмисним – саме по американській аерокосмічній компанії.

Про це пише Financial Times, передає ЕП.

Як повідомили двоє працівників Boeing, троє українських чиновників та очільник Американської торговельної палати в Україні, ця будівля стала однією з цілей удару під час одного з найінтенсивніших обстрілів за час повномасштаної війни.

Boeing – одна з найвідоміших американських компаній, що працює в Україні. Основна діяльність компанії тут зосереджена на інженерній підтримці та технічних послугах. Компанія тісно співпрацює з українським авіавиробником "Антонов", відомим важкими транспортними літаками, зокрема військового призначення.

Речник Boeing запевнив, що компанія приділяє першочергову увагу безпеці своїх співробітників. Ніхто з працівників не постраждав. Представник також похвалив стійкість персоналу, який працює в складних і небезпечних умовах.

За словами одного з працівників і президента Американської торговельної палати Енді Хундера, Boeing має понад 1 тис. працівників в Україні і попри війну продовжував роботу майже без перебоїв.

Попри пошкодження офісу в Києві, "жодного збою в роботі компанії не сталося", повідомив заступник гендиректора Boeing в Україні Андрій Корягін.

Інший працівник компанії розповів, що Boeing навіть активно набирає персонал в Україні. Наприклад, 2 червня компанія опублікувала вакансію керівника з проєктування і сертифікації інтер'єру літаків у київському офісі.

У липні минулого року американська корпорація Boeing та українська компанія "Антонов" підписали попередню угоду щодо спільної роботи у сфері виробництва безпілотних систем для підтримки оборонної промисловості України.