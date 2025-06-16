РФ здійснює незаконну перевалку нафти у відкритому морі поблизу Греції та Кіпру, – розвідка

Росія здійснює незаконне перевантаження нафти між танкерами у відкритому морі поблизу узбережжя Греції та Кіпру.

Про це повідомляє пресслужба Головного управління розвідки Міноборони України.

Зокрема, із липня 2024 року Росія використовує як плавучий перевантажувальний хаб для постачання підсанкційної нафти танкер типу "Афрамакс" ІМО 9247443, без західного страхування.

Зазначається, що такі операції становлять екологічну загрозу, дозволяють приховувати походження нафти, ухилятися від міжнародного контролю та забезпечувати її постачання до третіх країн в обхід санкцій.

ГУР МО України оприлюднило відповідні дані про судно на платформі War&Sanctions.

Крім того, розвідники опублікували дані про 159 нафтових танкерів, більшість із яких входить до так званого "тіньового флоту" РФ, а також інформацію про 55 капітанів цього флоту.

Загалом у базі порталу War&Sanctions оприлюднені дані про 577 таких нафтотанкерів. Загальний дедвейт ідентифікованих суден перевищує 63 млн метричних тонн.

Як наголошують у ГУР, на четвертому році повномасштабного вторгнення експорт нафти й газу залишається ключовим джерелом наповнення бюджету РФ. За оцінками, третина цих доходів у 2025 році спрямовується на фінансування війни проти України.

"Тіньовий флот" активно використовує високоризикові практики в морській логістиці, включаючи вимкнення автоматичних систем ідентифікації, спуфінг навігаційних даних, перевалку нафти в нічний час без освітлення, використання прапорів зручних юрисдикцій, а також реєстрацію підставних компаній.

"Ці дії створюють серйозні загрози для екологічної безпеки, особливо з огляду на технічний стан старих суден "тіньового флоту" та відсутність страхування. Вони можуть призвести до масштабних аварій і екологічних катастроф поблизу берегів країн Європейського Союзу", – йдеться у повідомленні.

ГУР МО України наголошує на необхідності посилення санкційного тиску на російську економіку.

Як повідомлялося, Євросоюз та його партнери у "Великій сімці" (G7) під час саміту, що відбудеться у Канаді 15-17 червня, спробують переконати США погодитися на зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Основний російський сорт нафти Urals з відвантаженням у балтійських портах торгується зі знижкою приблизно $10 барель порівняно з еталонним сортом нафти Brent, який торгується нижче $70 за барель з початку квітня.

Відтак, більшість обсягів російської нафти продається за ціною нижче ліміту, що дозволяє західним компаніям надавати послуги для її експорту. Через це за останні три місяці майже третину всіх вантажів російської нафти Urals експортували танкери, що належать західним компаніям, свідчать дані Bloomberg.