Спроба "Укрзалізниці" вручну регулювати тарифи – це дискримінація, яка може призвести до зловживань, – експерт

"Укрзалізниця" планує запровадити диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку окремих морських портів, але така ініціатива стане порушенням законодавства у сфері монополій та може призвести до корупції і зловживань.

Про це голова Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ), перший міністр транспорту України Орест Климпуш заявив галузевому порталу ЦТС.

"Експортери розраховують логістику, виходячи з реальної ефективності маршрутів, інфраструктурних можливостей, близькості до портів, термінів доставки. Запровадження надбавок до тарифів – це штраф за раціональність. Це збільшує собівартість продукції, знижує конкурентоздатність українського експорту, і, в підсумку, – підриває валютні надходження держави", – пояснив голова ФРТУ.

Водночас він попередив, що така непрогнозованість тарифів і втручання в ринкову логіку змусять експортерів активніше переходити на перевезення автотранспортом. Відповідно, це призведе до зменшення обсягу перевезень залізницею, а це вдарить по самій "Укрзалізниці".

"Сьогоднішня тарифна система і так складна, але принаймні побудована на формальній логіці. Введення додаткових "коефіцієнтів за напрямком" – це створення паралельної системи ручного регулювання, що відкриває шлях до зловживань, кулуарного лобіювання й корупції", – наголосив Климпуш.

Він зауважив, що тривожним є також юридичний аспект ініціативи: оскільки "Укрзалізниця" – це природна монополія, вона має встановлювати тарифи, які відображають фактичні витрати. Тим часом встановлення підвищуючих коефіцієнтів для певних портів – це формально дискримінаційна практика, порушення принципів тарифної єдності та предмет для антимонопольного розслідування.

"Справжній же мотив цієї ініціативи УЗ – спроба "перехресно" фінансувати неефективні порти або не розвинуті логістичні напрямки за рахунок тих, хто вже працює. Це класичне перекладання тягаря з плечей держави на плечі бізнесу. Це не реформа, а відкат у найгірші практики директивної економіки, де рішення приймаються без зважування на наслідки, а логістика стає заручником ручного втручання", – наголосив експерт.

Голова ФРТУ пояснив, що для стимулювання розвитку річкових або малозавантажених портів потрібно вкладати інвестиції у інфраструктуру, створювати спеціальні програми підтримки та компенсувати витрати через бюджет. Натомість ініціатива "Укрзалізниці" шкодить національним експортерам, стабільності логістичної системи та репутації держави як передбачуваного партнера для бізнесу.

"Сьогодні від кожного рішення залежить, чи зможе Україна втримати економіку в умовах війни. УЗ має бути опорою цієї стабільності, а не джерелом додаткових ризиків", – додав Климпуш.