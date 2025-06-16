Туреччина знову підвищить плату за прохід протоками Босфор та Дарданелли
Із липня Туреччина підвищить вартість проходу через протоки Босфор та Дарданелли.
Про це повідомив міністр транспорту та інфраструктури Туреччини Абдулькадір Уралоглу, передає Укрінформ.
"Із 1 липня вартість "золотого франка", який використовується для розрахунку зборів, що стягуються з суден, які проходять через турецькі протоки без зупинки, буде збільшена на 15% до $5,83", – зазначив він.
Міністр наголосив, що вартість "золотого франка", який залишався незмінним на рівні $0,8 впродовж 39 років до 2022 року, нині переглядається щороку. Також буде збільшена оплата за надання інших послуг.
За Конвенцією Монтре від 1936 року, яка відновила суверенітет Туреччини над протоками з Чорного в Середземне море, Анкара має право стягувати плату з суден, що проходять через протоки, а також за роботи з порятунку та евакуації, за роботу маяків та медичне обслуговування.
Як повідомлялося, у 2022 році влада Туреччини підвищила вартість проходу суден через протоки у 5 разів – з $0,8 до $4,08 за тонну вантажу.
