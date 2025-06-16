Нацбанк повернеться до зниження облікової ставки у другому півріччі. Але обережніше, ніж очікувалося

Члени комітету з монетарної політики Національного банку допускають повернення до пом’якшення процентної політики у другому півріччі 2025 року.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Наразі члени КМП припускають повернення до пом’якшення процентної політики в другому півріччі 2025 року, однак, зважаючи на баланс ризиків, схиляються до обережніших кроків, ніж очікували раніше", – йдеться у повідомленні.

Учасники очікують, що Нацбанк зможе повернутися до циклу зниження облікової ставки після проходження піку цінового сплеску й нівелювання загрози закріплення інфляції на високому рівні.

При цьому більшість членів комітету не виключили, що з огляду на поточні інфляційні тенденції і доволі високі ризики, пов’язані передусім із негативними наслідками війни та впливом несприятливих погодних умов на врожаї, НБУ доведеться утримувати облікову ставку на поточному рівні довше або знижувати її повільніше, ніж передбачалося раніше.

Водночас кілька з них також зауважили, що в разі посилення загроз для стійкого зниження інфляції до цілі 5% Нацбанк має бути готовим і до додаткового посилення монетарної політики.

Як повідомлялося, 5 червня правління Національного банку ухвалило рішення зберегти облікову ставку на рівні 15,5%.

Як підвищувалася облікова ставка?

Нагадаємо, у червні 2024 року правління Національного банку ухвалило рішення знизити облікову ставку з 13,5% до 13%. З того часу і до грудня минулого року вона перебувала на цьому рівні.

Однак у грудні 2024 правління НБУ ухвалило рішення підвищити облікову ставку з 13% до 13,5% річних, у січні 2025 року облікову ставку підвищили до 14,5% річних, а у березні – до 15,5% річних.