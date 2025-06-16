ЄС не знижуватиме стелю ціни на російську нафту через відсутність підтримки G7, – ЗМІ

Європейський Союз самостійно не знижуватиме максимальну ціну на російську нафту з $60 до $45 за барель, оскільки цю ініціативу, ймовірно, не підтримають країни "Великої сімки" (G7).

Про це пише "Європейська правда" із посиланням на двох дипломатів ключових держав ЄС, обізнаних із перебігом засідання Комітету постійних представників ЄС (Coreper) 16 червня.

Як відомо, у проєкт 18-го пакету санкцій ЄС проти Росії увійшла пропозиція зниження верхньої межі ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн вже заявляла, що рішення про зниження цінової стелі для російської нафти мусить прийматися спільно з партнерами з G7 і обговорюватиметься на найближчому саміті G7 в Канаді.

"Очевидно, що на саміті в Канаді G7 не підтримає зниження стелі ціни з $60 до $45 за барель. У такому разі ЄС не вноситиме цей захід у 18-й пакет санкцій", – заявив один зі співрозмовників видання.

Цю тезу підтримав і другий дипломатичний співрозмовник ЄП.

"Під час засідання Coreper 16 червня було наголошено на необхідності координації з G7 щодо обмеження ціни на російську нафту, причому представники держав-членів висловили занепокоєння щодо зниження максимальної ціни", – зауважив він.

"Одностороннє зниження стелі ціни на нафту з боку ЄС є невірогідним", – додав дипломат.

Читайте також: "Благатимуть і сперечатимуться": Країни ЄС спробують переконати Трампа підтримати зниження граничної ціни на російську нафту

Раніше поідомлялося, більшість країн "Великої сімки" (G7) готові підтримати зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель, навіть якщо президент США Дональд Трамп вирішить відмовитися від цієї ідеї. Лідери країн "Великої сімки" мають зустрітися 15-17 червня в Канаді, де обговорять це питання.

Нагадаємо, 10 червня Єврокомісія представила свої пропозиції для 18-го пакета санкцій ЄС проти Росії. Серед іншого, вони передбачають зниження граничної ціни на російську нафту з $60 до $45 за барель.

Водночас Україна закликала G7 знизити ліміт ціни на російську нафту до $30 за барель.

Основний російський сорт нафти Urals з відвантаженням у балтійських портах торгується зі знижкою приблизно $10 барель порівняно з еталонним сортом нафти Brent, який торгується нижче $70 за барель з початку квітня.

Відтак, більшість обсягів російської нафти продається за ціною нижче ліміту, що дозволяє західним компаніям надавати послуги для її експорту. Через це за останні три місяці майже третину всіх вантажів російської нафти Urals експортували танкери, що належать західним компаніям, свідчать дані Bloomberg.