230 наукових статей, глобальні стратегії та міжнародна практика: "Метінвест Політехніка" святкує п’ятиріччя

Перший в Україні недержавний гірничо-металургійний університет Метінвест Політехніка відзначає п’яту річницю з дня заснування.

Про це повідомляє пресслужба "Метінвесту".

Зазначається, що засновник університету, Група Метінвест Ріната Ахметова, є найбільшим інвестором у технічну освіту в країні: у створення матеріальної бази та розвиток вишу компанія інвестувала 513 млн грн. Також "Метінвест" повністю або частково оплачує навчання та надає стипендії найкращим студентам.

За п’ять років понад 1080 студентів вступили на бакалаврат, магістратуру та аспірантуру вишу. 970 слухачів пройшли курси підвищення кваліфікації з металургії, гірництва, розвитку soft skills, а 4150 працівників підприємств "Метінвесту" – тренінги з безпеки праці та мовні курси.

Університет вже випустив 267 магістрів. Із перших днів виш підтримує захисників країни: тут здобувають освіту вже 26 ветеранів, 10 із них – завдяки партнерству з проєктом "Серце Азовсталі".

Усі студенти проходять офлайн-сесії та виробничу практику на підприємствах "Метінвесту" в Україні – у Кривому Розі, Запоріжжі, Кам’янському – та на виробничих майданчиках за кордоном.

У 2024 році університет започаткував перші міжнародні стажування на підприємстві Promet Steel (Болгарія). А в червні цього року для студентів розпочалася практика в компанії Danieli, що є світовим лідером індустріальних інновацій з офісами в Італії та Австрії.

Виш налагодив співпрацю з понад 30 науково-освітніми інституціями, серед яких провідні технічні університети Болгарії, Польщі, Італії, Латвії та України. Також університет став першим в Україні учасником глобальної ініціативи Vision Zero – руху за нульовий травматизм на виробництві.

За п’ять років викладачі університету опублікували понад 230 наукових статей, отримали 10 патентів, видали 15 навчальних посібників і 12 монографій. Попереду – запуск нових спеціальностей у сфері цифрових технологій, екологічної інженерії та енергоефективності.

"Робота університету – це вже п’ять років успіху. Ми маємо перших магістрів, десятки програм підвищення кваліфікації, і відчуваємо реальну підтримку Метінвест Політехніки в підготовці наших виробничих кадрів. Адже перед нами стоїть завдання закривати дефіцит персоналу – зараз у "Метінвесті" відкрито майже 4 тисячі вакансій – саме за рахунок власно підготовлених спеціалістів. Ми сподіваємось, що Метінвест Політехніка й надалі залишатиметься флагманом технічної освіти в Україні", – каже директорка зі сталого розвитку та взаємодії з персоналом Групи Метінвест Тетяна Петрук.

Раніше акціонер "Метінвесту" Рінат Ахметов заявив, що саме підвищення якості освіти має стати національною ідеєю України, а виш Метінвест Політехніка – це внесок компанії у майбутнє, який створює міцний технологічний і кадровий фундамент для розвитку нашої країни. Найкращим студентам компанія гарантує перше робоче місце, кар’єрне зростання, фінансову та інші мотивації.