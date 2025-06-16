Євро знову коштує більше 48 гривень: Нацбанк встановив офіційний курс валют на вівторок
Курс гривні знижується щодо долара і євро на початку нового робочого тижня.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на вівторок, 17 червня, на рівні 41,5306 грн/$, порівняно із 41,4466 грн/$ у понеділок. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро знизився на 37 копійок – до 48,0675 грн за євро. Минулої п'ятниці, 13 червня, він встановив новий історичний мінімум на рівні 48,0825 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
