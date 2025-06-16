БЕБ знайшло 9 нелегальних гральних закладів у Києві: вилучили понад 150 комплектів техніки. ФОТО

Детективи Бюро економічної безпеки (БЕБ) протягом червня викрили та припинили діяльність 9 нелегальних гральних закладів у місті Києві.

Підпільні зали знаходилися у Святошинському та Подільському районах столиці, повідомляє пресслужба БЕБ.

За даними слідства, гральні заклади розміщували у нежитлових приміщеннях, вони діяли приховано без відповідної дозвільної документації та не припиняли роботу під час комендантської години.

"Доступ до приміщень мали лише перевірені клієнти, які заздалегідь погоджували свій візит та використовували спеціальний пароль для входу", – зауважили у БЕБ.

Досудові розслідування у кримінальних провадженнях відкрито за ст. 203-2 Кримінального кодексу "Незаконна діяльність з організації або проведення азартних ігор, лотерей". У межах проведених обшуків вилучено понад 150 комплектів комп'ютерної техніки, відеореєстратори, роутери, мобільні телефони, чорнові записи тощо.

"Наразі встановлюється повне коло осіб причетних до незаконної діяльності та тривають судові експертизи", – додали у БЕБ.

Як повідомлялося, раніше БЕБ викрило та припинило діяльність семи нелегальних гральних закладів у Київській області.

Перед тим детективи БЕБ викрили мережу нелегальних гральних закладів без ліцензій, які працювали у кількох районах Одеси. Наприкінці травня детективи припинили діяльність 15 нелегальних закладів.