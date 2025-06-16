Сім’я Трампа випускатиме золоті смартфони. ФОТО

Родина президента США Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв'язку під брендом Trump, який спиратиметься на вже існуючі бездротові мережі та обладнання.

Про це пише Bloomberg.

Сервіс використовуватиме мережеві можливості всіх трьох основних американських операторів – T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. та AT&T Inc.

Сім'я Трампа також запускає мобільний телефон під брендом Трампа, T1 – "елегантну золоту" модель, яка буде вироблятися в США та коштуватиме $499.

Цей новий бізнес-прєкт може посилити занепокоєння щодо того, як розширення бізнесу американського президента суперечить його урядовим обов'язкам. На відміну від своїх попередників, Трамп не позбавлявся свого багатства й не переводив активи в сліпий траст із незалежним наглядачем. Його розгалуженою бізнес-імперією керують два його сини, і вона працює в кількох сферах, що перетинаються з президентською політикою. Сім'я Трампів, відома своєю імперією нерухомості, розкішними готелями та гольф-курортами, розширила свої інтереси протягом двох президентських термінів, включивши до них цифрові медіа та криптовалюти.

Втім, незрозуміло, звідки Трамп візьме значний обсяг обладнання, повністю виготовленого в США, для свого нового телефону. Мало хто – якщо взагалі хтось – з провідних світових виробників телефонів збирає свої пристрої у великих масштабах повністю всередині країни.

Пропозиція Trump Mobile пропонуватиме необмежені розмови та текстові повідомлення з 20 ГБ високошвидкісного інтернету за $47,45 на місяць. Абоненти також отримають такі переваги, як доступ до телемедицини, допомогу на дорозі через Drive America та послуги захисту пристроїв.

Раніше повідомлялося, що Трамп задекларував $600 млн доходу від криптовалюти, бізнесу та продажу Біблії.

У квітні Трамп показав журналістам "золоту картку", яку іноземці можуть придбати за $5 млн та отримати право на громадянство США. На ній розміщений портрет самого президента Трампа.