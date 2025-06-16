БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Сім’я Трампа випускатиме золоті смартфони. ФОТО

Родина президента США Дональда Трампа виходить на ринок мобільного зв'язку під брендом Trump, який спиратиметься на вже існуючі бездротові мережі та обладнання.

Про це пише Bloomberg.

Сервіс використовуватиме мережеві можливості всіх трьох основних американських операторів – T-Mobile US Inc., Verizon Communications Inc. та AT&T Inc.

Сім'я Трампа також запускає мобільний телефон під брендом Трампа, T1 – "елегантну золоту" модель, яка буде вироблятися в США та коштуватиме $499.

Цей новий бізнес-прєкт може посилити занепокоєння щодо того, як розширення бізнесу американського президента суперечить його урядовим обов'язкам. На відміну від своїх попередників, Трамп не позбавлявся свого багатства й не переводив активи в сліпий траст із незалежним наглядачем. Його розгалуженою бізнес-імперією керують два його сини, і вона працює в кількох сферах, що перетинаються з президентською політикою. Сім'я Трампів, відома своєю імперією нерухомості, розкішними готелями та гольф-курортами, розширила свої інтереси протягом двох президентських термінів, включивши до них цифрові медіа та криптовалюти.

Втім, незрозуміло, звідки Трамп візьме значний обсяг обладнання, повністю виготовленого в США, для свого нового телефону. Мало хто – якщо взагалі хтось – з провідних світових виробників телефонів збирає свої пристрої у великих масштабах повністю всередині країни.

Пропозиція Trump Mobile пропонуватиме необмежені розмови та текстові повідомлення з 20 ГБ високошвидкісного інтернету за $47,45 на місяць. Абоненти також отримають такі переваги, як доступ до телемедицини, допомогу на дорозі через Drive America та послуги захисту пристроїв. 

Раніше повідомлялося, що Трамп задекларував $600 млн доходу від криптовалюти, бізнесу та продажу Біблії.

У квітні Трамп показав журналістам "золоту картку", яку іноземці можуть придбати за $5 млн та отримати право на громадянство США. На ній розміщений портрет самого президента Трампа.

мобільний зв'язок (827) США (5129) телефон (412) Трамп Дональд (743)
Не мелочись, Донни! Золотые батоны и унитазы начинай выпускать.
яке кончене....
Всіх диктаторів тягне до всього золотого, ось і зараз Трампоша не втримався, потягнуло всю родину на золотий смартфон з його прізвищем.
Бидло воно всюди є бидлом.
Мабуть кожна людина з технічною освітою (і не тільки) знає хто такий Никола Тесла. Він вважається американським вченим та винахідником, адже вся його діяльність після закінчення Карлового університету в Празі відбувалась в США. Тобто все як і з іншими видатними європейцями, які переселились за океан та осіли там. Але ментально, як тепер кажуть, він і в Америці залишався сербом.

Недавно мною прочитана записка Николи Тесли, в якій він описує своє враження від американців, як народу, їхні звичаї та прийняту поведінку, написана з точки зору серба, європейця, а не американця. Цікаво, що він помітив багато чого такого, що пояснює теперішні дії американців як народу.

Записку я не буду цитувати, спинюсь на ті зауваження Тесли, які мені або сподобались, або навіть вразили.

«У Сполучених Штатах мені почало здаватися, що в Європі, незважаючи ні на що, люди все ж таки чесніше ставляться один до одного, ніж тут. Я багато міркував над цим і дійшов висновку, що вся справа в традиціях. Європа стара, і крім законів у Європі є традиції, що передаються з покоління до покоління. Вони насамперед і утримують людей від непристойних вчинків. Америка молода та традицій у неї немає. Боюся, що коли вони сформуються, то будуть зовсім не такими, як слід. Які традиції можуть сформуватися у країні, де відсутність совісті та порядності вважається не недоліком, а гідністю?»

Тобто Тесла вважав, що в його часи в народі США, коли він там жив, були масово відсутні совість та порядність. Що ж, тепер ми бачимо на прикладі деградованої республіканської партії та її недолугого лідера, їхніх виборців, що твердження Тесли справдились.

«Важко жити у світі, де слова "честь" та "гідність" замінені словом "долар". Сполученими Штатами керує долар, сухий розрахунок. "Довіряй, але перевіряй" - кажуть американці. «Від людей нічого не сховається», - кажуть серби. У Сполучених Штатах необхідно завжди бути напоготові, побоюючись обману. Навіть якщо людина має певну репутацію і становище у суспільстві, вона легко може обдурити ближнього свого.»

Не знаю, що тут можна коментувати.

«Американців найбільше турбує багатство, а сербів - гідність. У Сполучених Штатах якщо ти не маєш грошей, то ти ніхто - нуль, порожнє місце. Я відчув це на собі і знаю, про що говорю. Але зате будь-який багатій має повагу, тому що у нього є солідний рахунок у банку, отже, він кращий за інших. На моїй батьківщині все інакше. Можна бути шановним бідняком, а можна й багатієм, якому ніхто не подасть руки.»

Здається, що нічого не змінилось, хіба що таке паскудство розповсюдилось майже по всій Європі.

«Якщо сам Морган-старший відмовився від фінансування моєї "Світової системи", то, отже, всі мої теорії та експерименти, що стосуються передачі енергії без проводів і т.п., не варті і виїденого яйця! Якщо Морган у тисячі разів багатший за Теслу, отже він у всьому розуміється краще за Теслу, у тому числі й у фізиці. Нісенітниця ж! Але цією нісенітницею керуються люди в уряді, які ухвалюють найважливіші рішення.»

Мабуть Никола Тесла щось відчував про майбутній уряд США під президентурою Донні Трумпа.
