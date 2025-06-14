Трамп задекларував $600 мільйонів доходу від криптовалюти, бізнесу та продажу Біблії, – Reuters

Президент США Дональд Трамп опублікував свою фінансову декларацію. Відповідно до неї, він отримав понад $600 млн доходу зокрема від криптовалют, гольф-клубів, ліцензування та інших підприємств.

Як пише Reuters, декларація була підписана 13 червня і не містила інформації про період, який вона охоплює, передає Укрінформ.

Однак деякі дані в декларації дозволяють припустити ЗМІ, що це було до кінця грудня 2024 року, що виключає більшу частину грошей, зібраних криптовалютними підприємствами родини Трампа.

Загалом, за підрахунками Reuters, Трамп задекларував активи на суму щонайменше $1,6 млрд.

Зазначається, що, хоча він заявив, що передав свої бізнеси в траст, яким керують його діти, оприлюднені дані свідчать про те, що доходи з цих джерел все одно надходять до президента, що дало привід для звинувачень у конфлікті інтересів.

Деякі з бізнесів Трампа у таких сферах, як криптовалюта, наприклад, виграють від змін у політиці США під його керівництвом і стали джерелом критики, пише Reuters.

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Тільки один мемкойн, випущений президентом на початку цього року – $TRUMP приніс приблизно $320 млн комісійних, хоча публічно невідомо, як ця сума була розподілена між контрольованою Трампом організацією та її партнерами.

Окрім комісій за мемкойн, сім'я Трампа заробила понад $400 млн від World Liberty Financial, децентралізованої фінансової компанії. У своїх деклараціях Трамп вказав $57,35 млн від продажу токенів World Liberty.

Статки американського президента також охоплюють значну частку у компанії Trump Media&Technology Group (DJT.O), яка володіє соцмережею Truth Social.

Крім активів і доходів від своїх бізнес-проєктів, Трамп задекларував щонайменше $12 млн доходу, в тому числі у вигляді відсотків і дивідендів, від пасивних інвестицій на загальну суму щонайменше $211 млн, свідчать підрахунки Reuters.

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Згідно з декларацією, три гольф-курорти Трампа в Джупітері, Доралі і Вест-Палм-Біч, а також його приватний клуб для членів у Мар-а-Лаго, принесли щонайменше $217,7 млн доходу. Trump National Doral, великий гольф-центр в районі Маямі, був найбільшим джерелом доходу сім'ї Трампа – $110,4 млн.

Окрім цього, Трамп отримав роялті від різних угод – $1,3 мільйона від Greenwood Bible. На сайті видання зазначається, що це "єдина Біблія, офіційно схвалена Лі Грінвудом і президентом Трампом". А також $2,8 млн від Trump Watches і $2,5 мільйона від Trump Sneakers and Fragrances.