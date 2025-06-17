Унаслідок обстрілу понад 1000 будинків у Києві залишилися без світла, транспорт змінює маршрути

Через обстріли російських окупантів у ніч проти 17 червня 1148 осель киян залишились без світла.

Про це повідомила пресслужба енергетичної компанії ДТЕК.

Зазначається, що енергетики вже почали працювати над відновленням – одразу після отримання дозволів від ДСНС та поліції.

Коли світло орієнтовно повернеться до будинків, у компанії не уточнили.

Крім того, за даними КП "Київпастранс", у Києві внаслідок атаки зафіксовані пошкодження елементів транспортної інфраструктури.

Так, через пошкодження контактної мережі тимчасово зупинений рух трамвайних маршрутів №№ 15, 22.

"Фахівці працюють над ліквідацією наслідків ворожих ударів. Про відновлення руху повідомимо додатково", – йдеться у повідомленні.

На вул. Бориспільській рух транспорту перекритий. Автобусні маршрути № 51, 63, 115 курсують наступним чином:

№ 51 – від ст. м. "Либідська" до вул. Привокзальної;

№ 63 – від вул. Космонавта Поповича до вул. Привокзальної;

№ 115 – від Контрактової пл. до вул. Привокзальної.

Також перекритий рух транспорту на вул. Миколи Василенка. Через це автобусний маршрут 14Т курсує від Контрактової площі до вул. Миколи Василенка.

Як повідомлялося, російські окупанти під час обстрілу в нач на 17 червня знищили два відділення "Укрпошти" у Києві.