Ворог пошкодив виробництво компанії Fahrenheit, яка шиє одяг для військових

Внаслідок масованої ворожої атаки в ніч проти 17 червня пошкоджено виробництво української компанії Fahrenheit, яке виготовляє одяг та аксесуари для цивільних і військових.

Про це повідомила пресслужба компанії у соцмережі X.

"Змушені повідомити, що через чергову варварську атаку Росії було пошкоджено наше виробництво. Удар прийшовся по місцю, де ми роками створювали одяг для всіх і кожного, в тому числі для наших військових", – йдеться у повідолменні.

Зазначається, що через це компанія змушена скасувати всі поточні замовлення та призупинити прийом нових на невизначений термін.

Українська компанія Fahrenheit була заснована у Києві у 2009 році. Підприємство виготовляє одяг для активного відпочинку та спорту – термобілизна, куртки, футболки, штани, аксесуари тощо. Також серед продукції компанії – тактичний одяг для військових.

Як повідомлялося, у ніч проти 17 червня під час масованої повітряної атаки зазнала пошкоджень залізнична інфраструктура в Києві та області. Зокрема, пошкоджені вагони з зерном.