Нацкомісія схвалила розміщення облігацій "Нової пошти" на 2 мільярди

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку наприкінці травня схвалила рішення про розміщення двох нових випусків облігацій компанії "Нова пошта": серій G та H на номінальну суму 1 млрд грн кожен.

Як повідомили у регуляторі, емітент планує здійснити приватне розміщення облігацій, передає Інтерфакс-Україна.

У системі розкриття інформації SMIDA вказано, що номінал однієї облігації становить 1 тис. грн.

Зазначається, що 35% інвестицій залучать у розвиток термінальної мережі, 15% – в ІТ, 30% інвестицій – в BDF контейнери та автотранспорт, та ще 20% – в тару для розміщення посилок.

Згідно із фінансовим звітом "Нової пошти" за перший квартал 2025 року, її чистий консолідований дохід зріс на 20,7% порівняно із першим кварталом минулого року – до 14,33 млрд грн, тоді як чистий прибуток скоротився на 21,4% – до 567,7 млн грн.

Читайте також: Нацбанк оштрафував платіжний сервіс "Нової пошти" на 90 мільйонів. Після цього правила для клієнтів змінили

Основним видом діяльності "Нової пошти" лишається експрес-доставка документiв, посилок та палетованих великогабаритних вантажiв. Компанія є лiдером експрес-доставки по Україні. Її кінцевими бенефiцiарними власниками є Володимир Поперешнюк і В'ячеслав Климов.

Раніше повідомлялося, що "Нова пошта" планує вихід на ринки Швейцарії, Бельгії, Португалії та Ірландії, а до кінця цього року за межами України відкриє ще 135 відділень.