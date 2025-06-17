У Києві нарахували понад 420 тисяч переселенців, роботу знайшли лише 27%
Кількість зареєстрованих в Києві внутрішньо переміщених осіб (ВПО) сягнула 426 тисяч, або 10% від усіх ВПО в Україні, проте працевлаштовано з них лише лише 27%.
Про це розповіла голова Ради ВПО Києва Ольга Алтуніна, передає Інтерфакс-Україна.
"Ще 17% внутрішньо переміщених осіб шукають сьогодні роботу. Але коли ми подивилися статистику Центру зайнятості (ДЦЗ), ми побачили, що за останні 3 роки він допоміг знайти роботу 8400 переселенців. Цифра дуже маленька", – наголосила вона.
За даними Ради ВПО м.Києва, у столиці зареєстровано 246 тис. внутрішньо переміщених осіб працездатного віку. Проте державний Центр зайнятості за три роки знайшов роботу лише 61 особі, ще 381 людина отримала мікрогранти.
За словами Алтуніної, 11% ВПО, що знаходяться в Києві, працевлаштовані за попереднім місцем проживання, 10% працюють дистанційно, 3% переїхали разом з роботодавцем.
Вона також зазначила, що 76% сімей мають у своєму складі соціально вразливі групи, 40% родин знаходяться за межею бідності та змушені економити на навіть на харчуванні.
Серед перешкод, на які скаржаться ВПО і які стосуються працевлаштування в Київській громаді, 32% відчули дискримінацію чи упереджене ставлення, нестачу роботи за фахом (наприклад, особи що переїхали з Донецької, Луганської та Харківської області не мають вакансій у Києві, релевантних попереднім за напрямком), зокрема через відсутність документів про освіту та втрату документів внаслідок окупації чи бойових дій, а також стикаються з конкуренцією з місцевими мешканцями.
Як повідомлялося, раніше міністерка соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що програма субсидій на оренду житла для внутрішньо переміщених осіб не працює через "сірий" ринок оренди.
