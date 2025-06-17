У Росії майже половина техніки та електроніки виявилася підробкою

У Росії продажі контрафактної електроніки на маркетплейсах залишаються на рівні від 21% до 54% ​​залежно від категорії пристроїв, хоча й знизилися за 2024 рік на 10%.

Про це пише The Moscow Times із посиланням на дані аналітичної компанії IQ Technology.

Як зазначається, порівняно з 2023 роком частка підроблених смартфонів у Росії скоротилася з 31% до 23%, ноутбуків – з 30% до 21%, а навушників – з 69% до 54%.

За словами представників ринку, в основному фальсифікують дорогі бренди, зокрема продукцію Apple, Marshall та JBL, і в даному сегменті обсяг підробок залишився тим самим. Однак за рахунок зниження частки електроніки популярних марок у продажу відносно брендів нижчого сегменту загальна кількість контрафакту скорочується.

Деякі з маркетплейсів стали вимагати від продавців вказувати IMEI гаджетів – унікальний номер, який має кожен пристрій із SIM‑картою: смартфон, планшет чи модем, або просто бокувати оголошення про підозрілі товари.

Потік контрафакту значно зріс після початку розв'язаної Росією повномасштабної війни проти України в лютому 2022 року, коли багато популярних брендів пішли з Росії і в країні дозволили паралельний імпорт – ввезення товарів без згоди правовласника. Тоді російська Федеральна митна служба звітувала про майже триразове зростання виявленої контрафактної продукції.

Через півтора року після початку повномасштабної війни кількість фальсифікованої електронної продукції, що продається на російських маркетплейсах, збільшилася майже вдвічі.

Раніше стало відомо, що російська влада не може впоратися з потоком контрабанди та фальсифікату, незважаючи на масове запровадження маркування продукції. Цьому сприяють санкції, інфляція та так званий паралельний імпорт.

До того Міністерство промисловості та торгівлі Росії виступило з ініціативою запровадити обов'язкове маркування ноутбуків, смартфонів та ряду іншої електроніки. Згідно з проєктом постанови уряду РФ, з 1 грудня 2025 року нанесення спеціальних кодів на такі пристрої стане необхідною умовою їхнього обігу.

Перед тим повідомлялося, що російський ринок заполонили підроблені смартфони. Так, майже кожен третій такий гаджет (31%) замасковано під продукцію відомих брендів – ідеться про "копії", "репліки" та "пристрої з недостовірною інформацією про них". Частка контрафакту в сегменті ноутбуків та комп'ютерів досягає 15%.