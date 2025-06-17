Через підвищення акцизів на пальне з водіїв зібрали додатковий $1 мільярд до держбюджету за рік, – Гетманцев

Податки на пальне в Україні зросли в п'ять разів, що дозволило державному бюджету отримати торік понад $1 млрд додаткових надходжень.

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE.

Гетманцев зазначив, що в 2023 році підвищення податків на пальне допомогло вивести з тіні понад $1,5 млрд, а у 2024 році цей показник збільшився до $2,5 млрд.

"З урахуванням існуючих тенденцій держава має потенціал перевиконати планові показники бюджету на 2025 рік. Однак фіскальні органи наразі демонструють деяке відставання. За перші п'ять місяців 2024 року ними було зібрано близько 41 млрд грн, що відповідає приблизно $1 млрд", – сказав Гетманцев.

Втім, він зауважив, що згодом фіскальна служба наздожене графік і забезпечить необхідні надходження до бюджету.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Упродовж 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів.