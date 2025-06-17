БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Через підвищення акцизів на пальне з водіїв зібрали додатковий $1 мільярд до держбюджету за рік, – Гетманцев

Скільки отримав бюджет України через зростання акцизів на пальне?

Податки на пальне в Україні зросли в п'ять разів, що дозволило державному бюджету отримати торік понад $1 млрд додаткових надходжень. 

Про це повідомив голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев, передають Новини.LIVE. 

Гетманцев зазначив, що в 2023 році підвищення податків на пальне допомогло вивести з тіні понад $1,5 млрд, а у 2024 році цей показник збільшився до $2,5 млрд.

"З урахуванням існуючих тенденцій держава має потенціал перевиконати планові показники бюджету на 2025 рік. Однак фіскальні органи наразі демонструють деяке відставання. За перші п'ять місяців 2024 року ними було зібрано близько 41 млрд грн, що відповідає приблизно $1 млрд", – сказав Гетманцев.

Втім, він зауважив, що згодом фіскальна служба наздожене графік і забезпечить необхідні надходження до бюджету.

Раніше Державна податкова служба повідомила, що впродовж п'яти місяців 2025 року в Україні стабільно зростають виторги від реалізації підакцизних товарів.

Упродовж 2024 році до загального фонду державного бюджету надійшло 133,6 млрд грн акцизного податку з вироблених та ввезених підакцизних товарів.

Общіпують, помічники ригоАНАЛІВ, бідолашних «ГУСАКІВ» в Україні, аж ціни злітають!!!
показати весь коментар
17.06.2025 18:16 Відповісти
І ви їх зелена мразота слуг москви гєроічєскі зкомунізділи!
показати весь коментар
17.06.2025 18:20 Відповісти
На відсуджені спецпенсії пустили,там якраз стільки й треба
показати весь коментар
17.06.2025 19:02 Відповісти
Тільки такі мразі як колишні регіонали вважають пальне предметом розкоші. Ці акцизи закладаються потім у вартість товарів першої необхідності. І в кінцевому рахунку їх платять не водії, а пенсіонери
показати весь коментар
17.06.2025 18:43 Відповісти
Згоден. Це було б актуальним якби вся логістика працювала на вугіллі, наприклад, чи на дровах, а багатії чи хто там пересували персональні сраки на бензинових/дизельних/ газових авто. Було б зрозуміло. Але оподатковувати кров економіки як податок на богатство це повна срака.
показати весь коментар
17.06.2025 23:35 Відповісти
Гетьманцев,гроші крутяться в Офісі президента,там шукай
показати весь коментар
17.06.2025 19:46 Відповісти
*******, народ Украины стал беднее на 1млрд.$, а госчиновникам средние зарплаты 50т.грн.!!!! Корову нужно меньше кормить и больше доить, **** экономисты ***!!!!🤗🥳🤪😆🤣
показати весь коментар
17.06.2025 23:47 Відповісти
Не з компаній паливних зібрали,а з водіїв,вони вже у відкриту кажуть що " ми вас грабуємо,на голову вам серим,а ви терпіли,стійте та обтікайте" .Оце рівень профісиалізма у гетманцева,підіймати акцизи,налоги,щоб наповнити бюджет,і вдавати з себе типу компетентного,профісійного економіста,фінансиста.
показати весь коментар
20.06.2025 06:47 Відповісти
Не бюджет отримав, а люди втратили. Акцент не на то. І зростання поборів не означає виведення з тіні. Він або довбойоб або просто знущається
показати весь коментар
21.06.2025 14:19 Відповісти

