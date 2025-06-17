БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
"Укрзалізниця" відзавтра підвищить ціни на чай і каву в поїздах. Це перше здорожчання за 6 років

"Укрзалізниця" відзавтра піднімає ціни на чай і каву в поїздах

"Укрзалізниця" з 18 червня піднімає ціни на низку товарів, що продаються в поїздах далекого сполучення.

Про це йдеться в повідомленні компанії.

"Зокрема, вартість склянки класичного чаю зросте з 10 грн до 20 грн, що, згідно з аналізом ринкових цін, все одно залишиться суттєво нижче середньоринкової вартості. Натомість це підвищення дозволить залізниці принаймні перекрити операційні витрати, пов'язані з реалізацією цієї продукції", – сказано в повідомленні.

В "Укрзалізниці" зазначили, що підвищення ціни відбудеться вперше з 2018 року, тоді як вартість сировини, енергоносіїв, логістики та індекс інфляції (споживчих цін) демонстрували стабільний приріст протягом усього періоду.

Перегляд цін (до 20 грн) торкнеться також газованої та негазованої води, розчинної кави та кавового напою "3 в 1".

Натомість ціни на всі напої у швидкісних поїздах "Інтерсіті+", а також на гарячі обіди в межах пілотного проєкту на поїздах далекого сполучення лишаються без змін.

На борту "Укрзалізниці" наразі доступні три види класичного чаю, три види авторського чаю, капсульна та дріп-кава, а також оновлений асортимент снеків. У поїздах міжнародного сполучення пасажирам також пропонується десертне меню, у дитячих вагонах – спеціальне дитяче меню, а на чотирьох поїздах далекого сполучення триває тестування повноцінних ланчів: дерунів, плова, картоплі з куркою та сирників.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів, зважаючи на традиційне для літа зростання попиту на залізничні подорожі. Так, у літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" передбачила 18 пар додаткових поїздів.

Топ коментарі
+8
від кави у Відні при Порошенку до підвищення шмурдяку в укр.залізниці для рабів зеленого режиму. наголосували просто бомба!
17.06.2025 18:08 Відповісти
+6
Укразалізниця - це мафія. Дешевше було б лоукостерами літати ніж нюхати потняки в душному купе радянського зразка
17.06.2025 18:03 Відповісти
+3
Значить, будуть чай в термосі, с собою возити
17.06.2025 18:10 Відповісти
