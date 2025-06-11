"Укрзалізниця" на літо призначає 18 додаткових поїздів. Куди можна буде поїхати?. ПЕРЕЛІК
"Укрзалізниця" призначає на літний сезон низку пасажирських поїздів, зважаючи на традиційне для літа зростання попиту на залізничні подорожі.
Про це йдеться в повідомленні компанії.
"У літньому сезоні 2025 року "Укрзалізниця" передбачила 18 пар додаткових поїздів, частина з яких уже в графіку, інші – будуть призначатись окремими рішеннями, про які ми повідомимо додатково", – сказано в повідомленні.
Раніше анонсований поїзд №228/227 Івано-Франківськ – Краматорськ курсуватиме через день.
Поїзд №220/219 Київ – Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня та підсилить денне сполучення між містами. В "Укрзалізниці" зауважили, що цей потяг буде зручним для міжнародних мандрівників з Дніпра: у Києві можливі пересадки на міжнародні поїзди до Молдови та Польщі.
Поїзд "Інтерсіті" №765/764 Київ – Одеса курсуватиме з Києва починаючи з 27 червня, з Одеси – 28 червня з періодичністю шість разів на тиждень.
Поїзд "Інтерсіті+" №736/735 Київ – Дніпро курсуватиме по визначених днях тижня, посилить нічне сполучення між столицею та Дніпром.
Поїзд №147/148 Житомир – Одеса як подовження маршруту поїзда №148/147 Одеса – Київ до поліського регіону. На літній період Житомир отримає пряме залізничне сполучення з Черкасами та Одесою.
Поїзд №283/284 Київ – Ужгород курсуватиме через день, посилить сполучення із Західною частиною Закарпаття.
Поїзд №203/204 Київ – Ясіня курсуватиме через день, посилює сполучення із Східною частиною Закарпаття.
Решта 11 поїздів – уже в літньому графіку, але призначатимуться окремими рішеннями. Зокрема, це:
- поїзд "Інтерсіті+" №739/740 Київ – Кривий Ріг,
- поїзд №208/207 Одеса – Вінниця, призначатиметься в особливий період підвищеного пасажиропотоку.
"У разі необхідності "Укрзалізниця" традиційно готова допризначати по окремих датах поїзди №159/160 Київ – Трускавець, №167/168 Львів – Одеса, №213/214 Київ – Ужгород, №239/240 Київ – Кам’янець-Подільський, №263/264 Київ – Одеса, №265/266 Київ – Одеса, №291/292 Київ – Львів, №761/762 Київ – Одеса, №777/778 Київ – Львів", – також додали в компанії.
Квитки традиційно надходять у продаж за за 20 діб до дати відправлення одночасно в застосунку "Укрзалізниці", на сайті та в касах вокзалів.
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