"Укрзалізниця" порушує антимонопольне законодавство та втручається в роботу ринків: Голова ФРТУ про диференціацію тарифів в українські порти

Намагання "Укрзалізниці" запровадити так звані диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів фактично означає, що перевезення до портів одеського вузла буде дорожчим, ніж перевезення до Ізмаїла.

Таким чином, "Укрзалізниця" намагається штучно вирівняти умови конкуренції та втручається у економіку – адже у багатьох випадках порти одеського вузла не тільки більш ефективні, ніж дунайські річкові порти, але й мають різні технічні характеристики, заявив гендиректор Федерації роботодавців транспорту України (ФРТУ) Володимир Гусак у коментарі УНІАН.

"Одеські порти можуть приймати великі океанські кораблі, а дунайські – ні. Якщо в цій ситуації додатково підвищити залізничні тарифи до портів Великої Одеси, то що станеться? Частина вантажів перестане їхати до портів Великої Одеси. Але ця частина не приїде до дунайських портів, бо вона взагалі не буде нікуди їхати – у цьому просто не буде ніякого економічного сенсу. Тобто, це така диверсія проти економіки України", – зауважив експерт.

Він пояснив, що частину вантажів економічно доцільно відвантажувати на експорт тільки у великих кораблях. Однак, якщо тарифи на вантажні перевезення зростуть, перевозити ці види продукції стане просто невигідно.

Таким чином, Україна отримає додаткове зниження виробництва на підприємствах, а "Укрзалізниця" – зниження і залізничних перевезень як таких, і своїх доходів, пояснив голова ФРТУ.

"Ми до цієї ініціативи ставимося різко негативно. Це зовсім непотрібне втручання держави в роботу економіки і в роботу ринків, яке містить очевидні ознаки зловживання монопольним становищем. Тому ми рішуче проти і вважаємо, що це лише несе шкоду і економіці України, і державному бюджету України, і самій "Укрзалізниці", – додав експерт.

Як повідомлялося, "Укрзалізниця" планує запровадити диференційовані підвищуючі коефіцієнти до залізничних тарифів у напрямку окремих морських портів.

Вантажовідправники вважають, що така ініціатива стане порушенням законодавства у сфері монополій та може призвести до корупції, а найбільший в Україні металургійний комбінат "АрселорМіталл Кривий Ріг" пригрозив "Укрзалізниці" судовим позовом через зловживання монопольним становищем.