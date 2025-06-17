Мінцифри доручило розробку національної мовної моделі "Київстару". Серед власників оператора досі є російські олігархи

Міністерство цифрової трансформації підписало меморандум про співпрацю для розробки першої національної української великої мовної моделі (LLM) з мобільним оператором "Київстар".

Про це голова Мінцифри Михайло Федоров повідомив у Telegram.

"Починаємо розробку української LLM. Сьогодні підписали меморандум з Kyivstar – стратегічним партнером та інвестором проєкту. Національна мовна модель – це фундамент для нових AI-продуктів усередині країни, стартапів, інвестицій і зростання економіки України", – написав очільник міністерства.

LLM – основа для AI-помічників та голосових асистентів, якими користуватимуться мільйони українців та держава.

Федоров пояснив, що модель навчатиметься на унікальному масиві даних, тож глибше розумітиме українську мову, історію та контекст, аніж іноземні моделі.

За словами міністра, ШІ на основі національної мовної моделі буде доступнішим і дешевшим для українських користувачів, а всі дані зберігатимуться в Україні та будуть захищені для держави й оборони.

"Першу версію моделі плануємо представити до кінця 2025 року. Вона стане доступною для держустанов, університетів, науковців, громадських організацій і бізнесу. Це стратегічний крок у розвитку та впровадженні ШІ на національному рівні", – додав Федоров.

Своєю чергою у Мінцифри уточнили, що WinWin AI Center of Excellence при міністерстві створить координаційний комітет, етичний та технічний борди, які контролюватимуть, щоб модель була безпечною і якісною. "Київстар" стане операційним виконавцем, який займатиметься розробкою моделі та повністю профінансує її.

Вибір приватної компанії у міністерстві пояснили тим, що "Київстар" має великий досвід у впровадженні AI-рішень і доступ до міжнародної експертизи через материнську компанію VEON, яка вже реалізовувала національні ШІ-проєкти.

Як пов'язані "Київстар" і російський мільярдер Фрідман

Єдиний акціонер ПрАТ "Київстар" – зареєстрована у Нідерландах телекомунікаційна група компаній Veon, яка восени минулого року перенесла штаб-квартиру з Амстердама в Дубай (ОАЕ).

Групі Veon (раніше називалася VimpelCom Ltd.) належить низка мобільних операторів у різних країнах світу, в тому числі "Київстар" в Україні. Восени 2023 року Veon оголосила про завершення угоди з продажу російського активу "Вимпєлком" (бренд "Білайн") місцевому менеджменту.

Найбільшим акціонером холдингу Veon є група російських мільярдерів-співзасновників "Альфа-Груп" під керівництвом Михайла Фрідмана, який після запровадження щодо нього санкцій повернувся із Великої Британії і постійно мешкає у Росії.

Фрідману належить приблизно 38% у компанії LetterOne, яка володіє 48% бермудської Veon Ltd. Остання є власником нідерландської Veon Amsterdam B.V., якій своєю чергою належить нідерландський Veon Holdings B V., до якого входить "Київстар".

У жовтні 2023 року суд за клопотанням Офісу генпрокурора арештував 47,85% статутного капіталу "Київстару", тобто частки, які належать структурам, пов'язаним із компанією LetterOne російського мільярдера Фрідмана і його партнерів. Втім, наприкінці 2024 року Шевченківський районний суд Києва скасував арешт 47,85% акцій "Київстару", а також 100% інших пов'язаних з ним українських компаній (Ukraine Tower Company, Kyivstar Tech і Helsi). Підстави для скасування арешту не називалися.

Нагадаємо, на початку вересня 2023 року слідчі СБУ повідомили російському олігарху Фрідману про підозру за ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України (фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

Своєю чергою у пресслужбі "Київстару" стверджують, що компанія не пов`язана із діяльністю Михаїла Фрідмана, оскільки акції компанії належать російському мільярдеру опосередковано, а ролі в управлінні нею він не бере.

"Загальнодоступною є інформація, що 100% акціонером "Київстар" є міжнародна група VEON ltd, з керуючим офісом у Нідерландах. Михайло Фрідман є одним з акціонерів компанії Letter One, яка володіє міноритарною часткою акцій у VEON ltd", – заявляли в компанії.

Крім того, відповідно до заяви СEO LetterOne Мервіна Девіса, підсанкційні особи не отримують дивіденди, комунікації або будь-які кошти чи економічні ресурси прямо або побічно від діяльності LetterOne (і, відповідно, VEON), їхні активи в бізнесі фактично заморожені, наполягають у "Київстарі".