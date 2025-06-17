Долар рано "відспівувати": Голова НБУ прокоментував ризики для резервів через девальвацію американської валюти

Національний банк України (НБУ) не бачить критичних ризиків для міжнародних резервів України через знецінення долара.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, відповідаючи на запитання, чи вбачає він загрозу у девальвації долара, на який припадає 83% золото-валютних резервів України, передає ЕП.

Пишний зауважив, що пов'язані з цим ризики справді є, але регулятор активно реагує на них відповідними рішенням.

"Чи загрожує щось долару? Мова йде про волатильність. Американська економіка глибока, ринків капіталів теж сильні. Говорити про те, що долар треба "відспівати" – ні. Він відіграватиме свою відчутну роль", – заявив голова НБУ.

Пишний зазначив, що кожен національний банк приймає ті рішення, які вважає для себе максимально ефективними, диверсифікуючи резерви так, щоб вони були захищені й ефективні з позиції управління. Він вважає, що Нацбанк України з цим завданням справляється.

"Наразі я не бачу якихось глибоких зрушень. Ми слідкуємо за волатильністю й ухвалюємо необхідні технічні рішення", – додав голова НБУ.

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд – за травень вони зменшилися на 4,6%