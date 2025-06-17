БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Долар рано "відспівувати": Голова НБУ прокоментував ризики для резервів через девальвацію американської валюти

Голова НБУ прокоментував девальвацію американської валюти

Національний банк України (НБУ) не бачить критичних ризиків для міжнародних резервів України через знецінення долара.

Про це голова Нацбанку Андрій Пишний заявив, відповідаючи на запитання, чи вбачає він загрозу у девальвації долара, на який припадає 83% золото-валютних резервів України, передає ЕП.

Пишний зауважив, що пов'язані з цим ризики справді є, але регулятор активно реагує на них відповідними рішенням.

"Чи загрожує щось долару? Мова йде про волатильність. Американська економіка глибока, ринків капіталів теж сильні. Говорити про те, що долар треба "відспівати" – ні. Він відіграватиме свою відчутну роль", – заявив голова НБУ.

Пишний зазначив, що кожен національний банк приймає ті рішення, які вважає для себе максимально ефективними, диверсифікуючи резерви так, щоб вони були захищені й ефективні з позиції управління. Він вважає, що Нацбанк України з цим завданням справляється.

"Наразі я не бачу якихось глибоких зрушень. Ми слідкуємо за волатильністю й ухвалюємо необхідні технічні рішення", – додав голова НБУ.

Читайте також: Золото вперше випередило євро в резервах світових центробанків. Долар продовжує падати

Як повідомлялося, міжнародні резерви України станом на 1 червня цього року складали $44,54 млрд – за травень вони зменшилися на 4,6%

Автор: 

валютний резерв (215) долар (435) НБУ (9587) золотовалютний резерв (266) Пишний Андрій (134)
Топ коментарі
+2
"Говорити про те, що долар треба "відспівати" - ні"-голова нбу.
Такий з нього голова,що насміхається з світової валюти.Долар далеко його переживе.
показати весь коментар
17.06.2025 21:23 Відповісти
+2
юльки аферистки кадр, хай її відспівує .
показати весь коментар
17.06.2025 21:33 Відповісти
+2
Може квартальним експєрдам не варто використовувати такі гучні терміни щодо інших валют, зважаючи на інфляцію власної валюти?
показати весь коментар
17.06.2025 21:39 Відповісти
Так закупите евро, в чём проблема? Трусите Европу, пусть дают нам евро!
показати весь коментар
17.06.2025 21:03 Відповісти
але пора вже хом.ячить юані..
показати весь коментар
17.06.2025 21:18 Відповісти
Вкладайте в ядерну зброю яка завжди буде в ціні
показати весь коментар
17.06.2025 21:21 Відповісти
"Говорити про те, що долар треба "відспівати" - ні"-голова нбу.
Такий з нього голова,що насміхається з світової валюти.Долар далеко його переживе.
показати весь коментар
17.06.2025 21:23 Відповісти
юльки аферистки кадр, хай її відспівує .
показати весь коментар
17.06.2025 21:33 Відповісти
Може квартальним експєрдам не варто використовувати такі гучні терміни щодо інших валют, зважаючи на інфляцію власної валюти?
показати весь коментар
17.06.2025 21:39 Відповісти
УРСР своїх власних грошей не мала, як і своєї Армії...готуємось?...
показати весь коментар
17.06.2025 21:53 Відповісти
Усе в Божих руках, валюта теж
показати весь коментар
17.06.2025 22:15 Відповісти
Тобто жопа.
показати весь коментар
18.06.2025 01:03 Відповісти
Кожне слово Голови НБУ про валюту - на вагу золота в прямому розумінні. Прохання не розкидатись словами, а відносно долара, ще й не погіршувати відносин з країною-власницею.
показати весь коментар
18.06.2025 06:14 Відповісти
слава аллаху! а то у меня есть 30 долларов...
показати весь коментар
18.06.2025 15:59 Відповісти
Так долар все одно з тріском завалиться.Почнеться все з якогось маленького перестрашеного чоловічка,який під крики "грейт егейн" побіжить ті долари міняти...А там за ним,а там лавина,а там цілі країни - і смердюча зелена пилюка покриє всю землю...
показати весь коментар
18.06.2025 17:11 Відповісти

