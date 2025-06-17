В Україні створять агенцію для підтримки агросектору за стандартами Євросоюзу. Для чого вона потрібна?

В Україні почали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль.

Коваль розповів, що запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики ЄС.

Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

"Створення Виплатної агенції – це інвестиція в аграрне майбутнє України. Це реальний механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами", – сказав Коваль.

Ключові функції Агенції наступні:

інформування фермерів,

прийом та перевірку заявок,

розрахунок сум підтримки,

здійснення виплат,

ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні.

Виплатна агенція (Paying Agency) – це спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов'язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.

Раніше повідомлялося, що в Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру, що сприятиме цифровізації.