В Україні створять агенцію для підтримки агросектору за стандартами Євросоюзу. Для чого вона потрібна?

В Україні створять виплатну агенцію для підтримки агросектору за стандартами ЄС

В Україні почали створення Виплатної агенції – державної інституції, яка адмініструватиме фінансову підтримку аграріїв відповідно до стандартів Європейського Союзу.

Про це повідомив міністр аграрної політики та продовольства Віталій Коваль. 

Коваль розповів, що запуск Виплатної агенції є стратегічним кроком для інтеграції України до Спільної аграрної політики ЄС.

Це також ключова умова, яка дозволить фермерам отримувати фінансування з європейських фондів. Зокрема, за інструментами передвступної допомоги, навіть до повноправного членства України в Євросоюзі.

"Створення Виплатної агенції – це інвестиція в аграрне майбутнє України. Це реальний механізм, який дозволить фермерам отримувати стабільну, прозору й адресну підтримку за європейськими правилами", – сказав Коваль.

Ключові функції Агенції наступні:

  • інформування фермерів,
  • прийом та перевірку заявок,
  • розрахунок сум підтримки,
  • здійснення виплат, 
  • ведення обліку, моніторинг і контроль використання коштів.

Створення інституції планується шляхом трансформації Українського державного фонду підтримки фермерських господарств. Відповідний законопроект вже ухвалено Верховною Радою в першому читанні.

Виплатна агенція (Paying Agency) – це спеціалізований державний орган, який відповідає за адміністрування та контроль усіх грошових надходжень (державних та донорських) для підтримки сільського господарства. Її створення є обов'язковою вимогою для всіх країн-кандидатів на вступ до Європейського Союзу. Агенція повинна пройти акредитацію Європейської Комісії, яка підтверджує, що її системи контролю та обліку є надійними та захищеними. Це дозволяє країні отримувати доступ до фінансових інструментів ЄС для аграріїв.

Раніше повідомлялося, що в Україні затвердили порядок функціонування Державного аграрного реєстру, що сприятиме цифровізації.

аграрії (1405) виплати (505) Мінагрополітики (1392) сільське господарство (543) Євросоюз (5392) Коваль Віталій (4)
Керувати буде якийсь синок мародера чи зрадника призовного віку !
17.06.2025 21:16 Відповісти
Слухай сюди,владімір сухов-чи тобі не ***** у тих Швейцаріях ?Лайна у нас вистачає,але це не значить,що кожне *********** ще має його доливати з-за кордону.
17.06.2025 22:39 Відповісти
Чергова сінєкура, для влаштування дітей та коханок зелених слуг…
17.06.2025 23:38 Відповісти
Ще одна агенція для 95-го кварталу!!!
17.06.2025 23:53 Відповісти
Каких вам еще агенций не хватает???!!
Всех служек пристроим!! Конец эпохи
18.06.2025 01:02 Відповісти
Почати з того що заборонити ТАК заїзжати в село, нехай ідуть до тих хто має на державній роботі сто тисяч і більше, до суддів, прокурорів до міністрів до їх дітей і родичів, у нас же загальний військовий обов'язок
18.06.2025 07:16 Відповісти
для збагачення і відкошування від фронту співробітників агенції для підтримки агросектору за стандартами Євросоюзу
