У Запоріжжі ворожий "шахед" знищив відділення "Нової пошти"

Внаслідок атаки ворога безпілотниками 18 червня знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає, а пожежу вже ліквідовано.

"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії додали, що незабаром поблизу знищеного відділення буде установлено мобільне відділення.

Як повідомлялося, унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на вівторок, 3 червня, руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Харківській області.

А наприкінці травня внаслідок атаки російських "шахедів" були зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.