У Запоріжжі ворожий "шахед" знищив відділення "Нової пошти"
Внаслідок атаки ворога безпілотниками 18 червня знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.
Про це повідомила пресслужба компанії.
Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає, а пожежу вже ліквідовано.
"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", – йдеться у повідомленні.
Також у компанії додали, що незабаром поблизу знищеного відділення буде установлено мобільне відділення.
Як повідомлялося, унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на вівторок, 3 червня, руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Харківській області.
А наприкінці травня внаслідок атаки російських "шахедів" були зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Posich Posich
показати весь коментар18.06.2025 10:56 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Галина Гойс #601847
показати весь коментар19.06.2025 17:05 Відповісти Мені подобається 0 Посилання
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль