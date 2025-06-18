БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Запоріжжі ворожий "шахед" знищив відділення "Нової пошти"

У Запоріжжі ворожий "шахед" знищив відділення "Нової пошти"

Внаслідок атаки ворога безпілотниками 18 червня знищено відділення "Нової пошти" у Запоріжжі.

Про це повідомила пресслужба компанії.

Зазначається, що постраждалих внаслідок удару немає, а пожежу вже ліквідовано.

"Нова пошта" вже звʼязується з клієнтами, чиї відправлення були у відділенні", – йдеться у повідомленні.

Також у компанії додали, що незабаром поблизу знищеного відділення буде установлено мобільне відділення.

Як повідомлялося, унаслідок атаки російських безпілотників у ніч на вівторок, 3 червня, руйнувань зазнав сортувальний термінал "Нової пошти" у Харківській області.

А наприкінці травня внаслідок атаки російських "шахедів" були зруйновані депо і відділення "Нової пошти" в Ізмаїлі, що в Одеській області.

А є якесь пояснення чому русня стріляє по відділеннях НП, крім того що вони пі#дори, само собою?
18.06.2025 10:56 Відповісти
Буває
19.06.2025 17:05 Відповісти

