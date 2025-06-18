Фірма власника відродженого за дорученням Зеленського футбольного клубу отримає 250 мільйонів на захист для ТЕС "Центренерго"
Трипільська теплова електрична станція ПАТ "Центренерго" 3 червня уклала угоду з ТОВ "Техномайн інжиніринг" вартістю 168,06 млн грн на будівництво захисту автотрансформатора другого рівня (від дронів) в Українці під Києвом.
Кошториси і всі подробиці контракту приховали, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.
Замовник скористався пунктом постанови Кабміну, який дозволяє оприлюднювати ці дані через 90 днів по завершенні військового стану, оскільки замовлено роботи з захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.
При цьом минулої осені фірма "Техномайн" вже отримувала підряд на захист трансформатору Трипільської ТЕС вартістю 250 млн грн. Але тоді зрештою вартість угоди було знижено і у травні її закрили з оплатою 79 млн грн. Відтак нинішній підряд має компенсувати скорочену різницю, а захист трансформатору зрештою мають добудувати.
Трипільську ТЕС було зруйновано ракетним обстрілом у квітні 2024 року. Уряд вже виділив 1,5 млрд грн на її відбудову.
У жовтні 2024 року підряд на захист трансформатора вартістю 257 млн грн віддали консорціуму "Будівельно-енергетична компанія". Однак вже наприкінці жовтня підрядник повідомив про відмову від виконання робіт "у зв’язку з великою кількістю повітряних тривог, погодних умов зимового періоду". Консорціуму нічого не заплатили, і відразу після цього у листопаді віддали підряд "Техномайн інжинірингу".
В сумі компанія по двох підрядах на будівництво захисту трансформатора має отримати 247 млн грн. А також цій фірмі мають заплатити ще 38 млн грн за відновлення комірок відкритого розподільчого пристрою Трипільської ТЕС.
Водночас будівництво захисту підстанцій на підрядах "Укренерго" коштує значно дешевше. У червні держкомпанія замовила реконструкцію підстанції 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-3 за 141 млн грн.
Криворізьким ТОВ "Техномайн Інжиніринг" володіють Костянтин Караманіц, його дружина Наталія Караманіц, Оксана Дробот і директор Павло Нагорний.
Караманіц – це бізнесмен із Кривого Рогу. Після перемоги Зеленського на президентських виборах він відродив у місті футбольний клуб "Кривбас". При цьому Зеленський сам заявляв, що доручив відродити футбольний клуб і призначив відповідальним за це нардепа від "слуги народу" Юрія Корявченкова (відомий як актор "Кварталу" Юзік). Президент особисто відкрив перший футбольний матч "Кривбасу", а його власник Караманіц казав, що "Зеленський теж має відношення до відродження клубу".
Після того Фонд держмайна віддав фірмі Караманіца криворізький гірнично-збагачувальний комбінат "Укрмеханобр". А на початку вторгнення у 2022 році Караманіц потрапив до вузького кола будівельних бізнесменів, допущених на зустріч з Зеленським.
За даними "Наших грошей", "Техномайн" також отримав підряди на будівництво захисту трансформаторів за контрактами Держвідновлення у 2022-2023 роках. Відомо про антишахедний захист трьох споруд на 1,14 млрд грн, а також фірма має підряд на будівництво антиракетного захисту однієї з електропідстанцій, можливо, ще більшого розміру.
Вони щасливі, а на очах у них, сльози радості, нарешті дожили, побачили…, звершилося з 2019 року! Тепер, і померти від обстрілів ******, не важко?!?
Чи не найуспішніший українськи тренер футболу не захотів працювати в клубі! А це означає, що бабла там нема!
І Красти - Красти - Красти.
''Хоть па-ржалі''...