4 486 9

Фірма власника відродженого за дорученням Зеленського футбольного клубу отримає 250 мільйонів на захист для ТЕС "Центренерго"

Трипільська теплова електрична станція ПАТ "Центренерго" 3 червня уклала угоду з ТОВ "Техномайн інжиніринг" вартістю 168,06 млн грн на будівництво захисту автотрансформатора другого рівня (від дронів) в Українці під Києвом.

Кошториси і всі подробиці контракту приховали, пишуть Наші гроші із посиланням на дані у системі Prozorro.

Замовник скористався пунктом постанови Кабміну, який дозволяє оприлюднювати ці дані через 90 днів по завершенні військового стану, оскільки замовлено роботи з захисту об’єктів критичної інфраструктури паливно-енергетичного сектору.

При цьом минулої осені фірма "Техномайн" вже отримувала підряд на захист трансформатору Трипільської ТЕС вартістю 250 млн грн. Але тоді зрештою вартість угоди було знижено і у травні її закрили з оплатою 79 млн грн. Відтак нинішній підряд має компенсувати скорочену різницю, а захист трансформатору зрештою мають добудувати.

Трипільську ТЕС було зруйновано ракетним обстрілом у квітні 2024 року. Уряд вже виділив 1,5 млрд грн на її відбудову.

У жовтні 2024 року підряд на захист трансформатора вартістю 257 млн грн віддали консорціуму "Будівельно-енергетична компанія". Однак вже наприкінці жовтня підрядник повідомив про відмову від виконання робіт "у зв’язку з великою кількістю повітряних тривог, погодних умов зимового періоду". Консорціуму нічого не заплатили, і відразу після цього у листопаді віддали підряд "Техномайн інжинірингу".

В сумі компанія по двох підрядах на будівництво захисту трансформатора має отримати 247 млн грн. А також цій фірмі мають заплатити ще 38 млн грн за відновлення комірок відкритого розподільчого пристрою Трипільської ТЕС.

Водночас будівництво захисту підстанцій на підрядах "Укренерго" коштує значно дешевше. У червні держкомпанія замовила реконструкцію підстанції 330 кВ Південного ТУОМ з влаштуванням фізичного захисту автотрансформатора АТ-3 за 141 млн грн.

Криворізьким ТОВ "Техномайн Інжиніринг" володіють Костянтин Караманіц, його дружина Наталія Караманіц, Оксана Дробот і директор Павло Нагорний.

Караманіц – це бізнесмен із Кривого Рогу. Після перемоги Зеленського на президентських виборах він відродив у місті футбольний клуб "Кривбас". При цьому Зеленський сам заявляв, що доручив відродити футбольний клуб і призначив відповідальним за це нардепа від "слуги народу" Юрія Корявченкова (відомий як актор "Кварталу" Юзік). Президент особисто відкрив перший футбольний матч "Кривбасу", а його власник Караманіц казав, що "Зеленський теж має відношення до відродження клубу".

Після того Фонд держмайна віддав фірмі Караманіца криворізький гірнично-збагачувальний комбінат "Укрмеханобр". А на початку вторгнення у 2022 році Караманіц потрапив до вузького кола будівельних бізнесменів, допущених на зустріч з Зеленським.

За даними "Наших грошей", "Техномайн" також отримав підряди на будівництво захисту трансформаторів за контрактами Держвідновлення у 2022-2023 роках. Відомо про антишахедний захист трьох споруд на 1,14 млрд грн, а також фірма має підряд на будівництво антиракетного захисту однієї з електропідстанцій, можливо, ще більшого розміру.

Це дуже актуальне рішення, що суттєво підвищить, захист ППО для Криворіжців!!
Вони щасливі, а на очах у них, сльози радості, нарешті дожили, побачили…, звершилося з 2019 року! Тепер, і померти від обстрілів ******, не важко?!?
показати весь коментар
18.06.2025 13:50 Відповісти
показати весь коментар
18.06.2025 13:52 Відповісти
Золота жила. Отримуєш величезні гроші на захист ТЕЦ, чекаєш ракетного обстрілу, заявляєш що все знищено - "выбросила в пропасть".
показати весь коментар
18.06.2025 14:03 Відповісти
Якщо вже отримали таке бабло - то чого вже Кривбас розлітається? Он:

https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1750184778-vitseprezydent-kryvbasa-zalyshyv-svoiu-posadu.html Віцепрезидент "Кривбаса" залишив свою посаду
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749919708--kryvbas-poky-shcho-ne-vyznachyvsia-shchodo-**********-u-klubi-bandeiry.html "Кривбас" поки що не визначився щодо майбутнього у клубі Бандейри
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749821332-forvard-krivbasu-perekhodit-do-lnz.html Форвард "Кривбасу" переходить до ЛНЗ
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749638046-yehor-tverdokhlib-priorytet-perekhid-do-odniiei-z-p-yaty-naikrashchykh-lih-yevropy-v-ideali-do-bundeslihy.html Єгор Твердохліб: "Пріоритет - перехід до однієї з п'яти найкращих ліг Європи, в ідеалі до Бундесліги"
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749633020-ofitsiino-andrii-poniedielnik-pokynuv-kryvbas.html Офіційно: Андрій Понєдєльнік покинув "Кривбас"

https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749554399-ofitsiino-andrii-klishchuk-zalyshaie-kryvbas.html Офіційно: Андрій Кліщук залишає "Кривбас"
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749481530--kryvbas-oholosyv-pro-vidkhid-shche-odnoho-hravtsia.html "Кривбас" оголосив про відхід ще одного гравця

https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749385919-ofitsiino-kryvbas-prypynyv-spivpratsiu-z-yuriiem-vakulkom.html Офіційно: "Кривбас" припинив співпрацю з Юрієм Вакулком
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1749280575--krivbas-zalishiv-chergoviy-gravec.html "Кривбас" офіційно залишив черговий гравець
І головне:
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1748868663-yurii-vernydub-poproshchavsia-z-kryvbasom-meni-59-u-tsomu-vitsi-vzhe-ne-buduiut-planiv-na-10-rokiv.html Юрій Вернидуб попрощався з "Кривбасом"
https://www.footboom1.com/ua/ukrainian/high/1748801313--kryvbas-oholosyv-pro-zvilnennia-trenerskoho-shtabu-yuriia-verniduba.html "Кривбас" оголосив про відхід тренерського штабу Юрія Вернидуба
Чи не найуспішніший українськи тренер футболу не захотів працювати в клубі! А це означає, що бабла там нема!
показати весь коментар
18.06.2025 14:05 Відповісти
Я просто в шоці від таких як ви - настільки наївних" - гроші отримані для відмивання...
показати весь коментар
18.06.2025 14:33 Відповісти
так і на футболі відмивають... Тільки, щоб відмити - також щось потрібно вкластись.... один до одного - не буває...
показати весь коментар
18.06.2025 14:36 Відповісти
Ось і відповідь, чому війна не закінчилась , в той час, коли путлер хотів перемовин, генсек оон просився зустрітись з наполєончіком, а сам же наполєончік їздив по європі і поширював свою програму пабєди! Наш наполєончік не такий, як він себе показує. Дволика людина, яка знищує українську націю.
показати весь коментар
18.06.2025 14:10 Відповісти
''Правильно'' робить банда Єрмака-Зеленського - потрібно постійно доїти тупих хахлів-гоїв.
І Красти - Красти - Красти.
''Хоть па-ржалі''...
показати весь коментар
18.06.2025 14:39 Відповісти
Країна мрії лідора кластерного
показати весь коментар
18.06.2025 15:15 Відповісти

