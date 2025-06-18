Відшкодування ПДВ за п’ять місяців зросло майже на чверть

Упродовж січня-травня 2025 року платникам податків було відшкодовано 70,9 млрд грн податку на додану вартість. Це на 23,8%, або на 13,3 млрд грн більше, ніж за аналогічний період 2024 року.

Про це повідомили у Державній податковій службі.

Зазначається, що це також на 15 % або 9,3 млрд грн більше у порівнянні з 2023 роком.

Зокрема, у травні 2025 року платникам податків відшкодовано 15,5 млрд грн, що на 22,3% (2,8 млрд грн) більше, ніж у травні минулого року.

Порівняно з травнем 2023 року показник зріс аж на 55,9% або на 5,6 млрд грн.

Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев ("Слуга народу") заявив, що підприємці почали скаржитися на затримку з відшкодуванням ПДВ.

За його словами, станом на 1 квітня залишок не відшкодованих сум ПДВ становив 26,46 млрд грн, збільшившись лише у березні на 1,84 млрд грн. Станом на 1 травня залишок не відшкодованих сум ПДВ зріс до 30,36 млрд грн, переважно за рахунок збільшення обсягу заявок від бізнесу, щодо яких призначено різноманітні перевірки.

У відповідь на це голова ДПС Руслан Кравченко заявив, що залишок не відшкодованих сум ПДВ справді перевищив 30 млрд грн, проте називати цю суму боргом некоректно, адже щодо більшої її частини тривають перевірки.