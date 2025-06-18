БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
Велика приватизація: державний "Укрбуд" продали грузинському бізнесмену за 800 мільйонів

Будівельну компанію "Укрбуд" продали під час онлайн-аукціону 18 червня у межах великої приватизації. Переможцем торгів із пропозицією у 805 млн грн стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс", яке належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі.

Про це пише Forbes.

Стартова вартість лота становила 262,6 млн грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.

Загалом, за даними "Прозорро.Продажі", за держкомпанію змагалися п’ять учасників.

Найбільша ставка у 805 млн грн втричі перевищила стартову ціну.

Основна діяльність переможця – ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" – виробництво продуктів нафтоперероблення. За даними YouControl, виторг підприємства за 2024 рік становив 1,4 млн грн. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі.

Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж "Техно-Онлайн" Марини Айаб. Інші учасники торгів – "Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна, "Юніверсал Девелопмент" В’ячеслава Супруненка та "Тамен" Володимира Лукʼянчикова.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". У травні Фонд держмайна оголосив аукціон із приватизації "Укрбуду". Стартова ціна складає 262,65 млн грн.

+17
Грузинський = російський
18.06.2025 14:23 Відповісти
+6
19.5 млн. доларів. Не дорого.
Кого захищають військові на фронті?
18.06.2025 14:41 Відповісти
+4
А потім цей москаль що володіє Укрбудом отримає тендер на будівництво укріплень в на межі Дніпровської і Донецької областей.І ніхрена не побудує.Але яку я буду відчувати гордість що саме українська компанія Укрбуд буде будувати фортифікації.
18.06.2025 15:54 Відповісти
Я так і повірила.
18.06.2025 14:20 Відповісти
Грузинський = російський
18.06.2025 14:23 Відповісти
Скоро буде український. Дякувати зЕ.
18.06.2025 14:38 Відповісти
19.5 млн. доларів. Не дорого.
Кого захищають військові на фронті?
18.06.2025 14:41 Відповісти
Тобто росіянам
18.06.2025 15:37 Відповісти
А потім цей москаль що володіє Укрбудом отримає тендер на будівництво укріплень в на межі Дніпровської і Донецької областей.І ніхрена не побудує.Але яку я буду відчувати гордість що саме українська компанія Укрбуд буде будувати фортифікації.
18.06.2025 15:54 Відповісти
18.06.2025 15:57 Відповісти
грузинский - вор в законе
18.06.2025 17:25 Відповісти
имущество Украинского народа распродают, а народ не спрашивают. Законы принимают представители народа, которые не спрашивают народ и принимают законы под себя. просто помойка...
18.06.2025 17:27 Відповісти
Уряд давно вже мав би вести реєстр під×уйловських країн і фірм із відповідною купою обмежень на діяльність в Україні хоча б під час війни.
18.06.2025 18:35 Відповісти

