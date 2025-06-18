Велика приватизація: державний "Укрбуд" продали грузинському бізнесмену за 800 мільйонів

Будівельну компанію "Укрбуд" продали під час онлайн-аукціону 18 червня у межах великої приватизації. Переможцем торгів із пропозицією у 805 млн грн стало ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс", яке належить громадянину Грузії Давіду Бежуашвілі.

Про це пише Forbes.

Стартова вартість лота становила 262,6 млн грн (без ПДВ). Торги проходили за правилами трираундового англійського аукціону на підвищення ціни.

Загалом, за даними "Прозорро.Продажі", за держкомпанію змагалися п’ять учасників.

Найбільша ставка у 805 млн грн втричі перевищила стартову ціну.

Основна діяльність переможця – ТОВ "Петро Ойл енд Кемікалс" – виробництво продуктів нафтоперероблення. За даними YouControl, виторг підприємства за 2024 рік становив 1,4 млн грн. Бенефіціар компанії – Давід Бежуашвілі.

Компанія-переможець запропонувала на 1000 грн більше, ніж "Техно-Онлайн" Марини Айаб. Інші учасники торгів – "Аларіт-Пром-" Сергія Сподіна, "Юніверсал Девелопмент" В’ячеслава Супруненка та "Тамен" Володимира Лукʼянчикова.

Як повідомлялося, наприкінці березня Кабінет Міністрів затвердив умови продажу пакета акцій акціонерного товариства "Будівельна компанія "Укрбуд". У травні Фонд держмайна оголосив аукціон із приватизації "Укрбуду". Стартова ціна складає 262,65 млн грн.