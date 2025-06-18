На трансформацію вугільних регіонів України спрямують 30 мільярдів. Звідки візьмуть гроші?

Орієнтовний обсяг фінансування, який спрямують на реалізацію заходів у межах Програми справедливої трансформації вугільних регіонів України, становить 30 млрд грн.

Про це заявив заступник міністра розвитку громад та територій Олексій Рябикін, передає Укрінформ.

"Програма, яку сьогодні ухвалив уряд, розрахована до 2030 року. Вона передбачає досить серйозне фінансування – орієнтовно це 30 млрд грн. Це будуть кошти державного бюджету, місцевих бюджетів та інших джерел, в тому числі міжнародна технічна допомога", – розповів Рябикін.

Він зазначив, що наразі стартує один із етапів програми – Power4JustTransition, який охопить 38 нових громад. Разом із двома пілотними в ній братимуть участь 40 громад у Волинській, Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Львівській, Вінницькій та інших областях.

Загалом очікується, що програма охопить близько 2,2 млн жителів зазначених регіонів.

"Важливо, що наші німецькі партнери з GIZ (Німецьке товариство міжнародного співробітництва, – ред.) пристали на наші пропозиції та включили до участі в програмі не тільки громади з регіонів, де видобувають вугілля, а й ті, де є теплова генерація з використанням викопного палива. Тому до областей, де ведеться видобуток, додалися громади з, наприклад, Івано-Франківської, Харківської, Київської областей", – пояснив Рябикін.

За його словами, програма базуватиметься на сучасних управлінських підходах, які передбачають поступові та синхоронізовані зміни, без "жодних шокових реформ".

"Це означає, що буде повна відкритість процесів і доступ громадян до інформації. Влада, громада і бізнес будуть працювати як єдине ціле", – резюмував Рябикін.

Нагадаємо, Кабінет Міністрів ухвалив Програму справедливої трансформації вугільних регіонів України до 2030 року, що охопить заходи у 38 громадах, пов'язаних з вуглевидобування та тепловою генерацією, заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Раніше повідомлялося, що промислове виробництво в Україні за підсумками першого кварталу 2025 року зменшилось на 6,1%, порівняно з аналогічним періодом минулого року. Найгірші показники – у видобутку вугілля й газу.