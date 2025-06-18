Федоров назвав строки запуску системи, через затримку якої бюджет може втрачати до 400 мільйонів щодня
Україна щодня може втрачати до 400 млн грн через затримку запуску системи електронного контролю за обігом тютюнових виробів.
Про строки її впровадження розповів віцепрем'єр-міністр із інновацій, розвитку освіти, науки та технологій – міністр цифрової трансформації Михайло Федоров під час заходу NV "Велика цифрова трансформація. Діалоги про майбутнє".
Питання підняв заступник генерального директора з корпоративних зв'язків "Філіп Морріс Україна" Михайло Поляков. За його словами, бізнес очікує впровадження електронних акцизних марок, які дозволять відстежувати сплату податків у режимі реального часу.
Однак тестування системи так і не відбулося.
"Із березня вже мав бути повноцінний тест, але все ще пробуксовує. Один день простою системи – це 400 млн грн втрат для бюджету", – сказав Поляков.
У відповідь Федоров підтвердив, що проєкт справді блокують із різних сторін, а фінансування наразі можливе переважно за підтримки міжнародних донорів. Втім, уряд має чіткий план запуску.
"Ми почнемо генерацію електронних марок із 1 січня. Ще пів року буде дозволено замовляти паперові, а далі – тільки електронні. Ми не хочемо відкладати запуск до 2027 року, а плануємо завершити все вже наступного року", – сказав Федоров.
За його словами, багато гравців тіньового ринку зацікавлені у відтермінуванні системи, оскільки кожен місяць затримки – це десятки мільйонів доларів прибутків для нелегального бізнесу.
Раніше повідомлялося, що Державна податкова служба України за чотири місяці 2025 року провела понад 6,5 тис. перевірок у сфері торгівлі тютюновими виробами. За результатами перевірок було нараховано штрафні санкції на 116,2 млн грн, що на 87,7% більше, ніж торік.
