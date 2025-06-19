ВАКС обмежив отримання електронної кореспонденції внаслідок DDoS-атаки

Вищий антикорупційний суд призупинив отримання електронної кореспонденції з-за кордону через DDoS-атаку.

Про це повідомила пресслужба ВАКС у Facebook.

"Через триваючу DDoS-атаку на інформаційні ресурси Вищого антикорупційного суду отримання електронної кореспонденції з 20:00 18 червня здійснюється в обмеженому режимі, окрім кореспонденції, що надходить з українських IP-адрес", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що про повне відновлення можливості отримання електронної кореспонденції буде повідомлено додатково.

Також, як пише Укрінформ, інформацію про технічні обмеження роботи сервісів ВАКС повідомили на порталі "Судова влада України".

"У зв'язку проведенням технічних робіт окремі функціональні можливості сайту можуть працювати в обмеженому режимі", – наголосили на порталі.

Раніше міністр цифрової трансформації Михайло Федоров заявив, що Україна щомісяця зазнає тисяч кібератак.