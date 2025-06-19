БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
У Словаччині затримали вісім осіб за підозрою у зловживанні військовою допомогою Україні

У Словаччині в межах розслідування щодо можливого нецільового використання коштів, призначених для військової допомоги Україні, затримали 8 осіб, серед яких – співробітники Міноборони.

Про це повідомили у Європейській прокуратурі (ЕРРО), передає "Європейська правда".

Зокрема, 18 червня прокуратура провела заходи зі збору доказів у межах розслідування підозри у зловживанні коштами, призначеними для військової допомоги Україні. Приблизний збиток становить 7,4 млн євро.

Було затримано вісім осіб, четверо з яких є державними службовцями Міністерства оборони Словаччини.

У квітні Європейська прокуратура розпочала розслідування щодо високопосадовців Міноборони, яких підозрюють у нецільовому використанні коштів, виділених на військову допомогу Україні.

Із лютого 2022 року до березня того ж року високопосадовці Міністерства оборони Словаччини подали до Європейського фонду миру (EPF) заявки на відшкодування витрат на військову допомогу, надану Україні, а саме за поставлені боєприпаси.

Підозрювані нібито навмисно порушили свої обов'язки, а також бюджетні правила, видавши необґрунтовані накази про закупівлю боєприпасів у двох приватних компаній. Європейська прокуратура підозрює, що процедура державних закупівель була сфальсифікована і що боєприпаси могли бути придбані за завищеною ціною.

Розслідування проводиться у співпраці зі Словацьким управлінням з боротьби з організованою злочинністю при управлінні поліції.

Всі підозрювані вважаються невинуватими до доведення їхньої вини в компетентних судах Словаччини.

Європейська прокуратура – це незалежна прокуратура Європейського Союзу, відповідальна за розслідування, переслідування та судове переслідування злочинів проти фінансових інтересів ЄС.

