Споживання зростає: "Укренерго" закликає користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00
Українські енергетики фіксують зростання споживання електроенергії та закликають перенести активне енергоспоживання на денний час.
Про це повідомляє пресслужба НЕК "Укренерго".
Зазначається, що станом на 9:30, рівень споживання був на 3,1% вищим, ніж попереднього дня. Причиною є вища хмарність у кількох областях. Це зумовлює нижчу продуктивність побутових сонячних електростанцій та відповідне зростання рівня енергоспоживання із загальної мережі.
У компанії наголошують, що з урахуванням погодних факторів, зберігається необхідність у перенесенні активного енергоспоживання на період найпродуктивнішої роботи сонячних електростанцій. Енергетики закликають користуватися потужними електроприладами з 10:00 до 18:00.
В "Укренерго" також нагадали, що зараз українська енергосистема продовжує відновлюватись після російських масованих атак. Аварійно-відновлювальні роботи на енергооб’єктах тривають.
Раніше в "Укренерго" заявили, що наразі запровадження графіків відключення електроенергії для населення влітку не прогнозується навіть в години пікового споживання у спекотні дні.
