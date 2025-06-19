У Києві стався технічний збій у транспорті: майже увесь день не працювали QR-квитки (оновлено)

Через технічний збій у столичному наземному транспорті у четвер не спрацьовували QR-квитки.

Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації ще вранці, про відновлення роботи сервісу оплати проїзду в наземному транспорті qr-квитками у КМДА поінформували лише о 17:44.

У КМДА обіцяли, що під час відновлювальних робіт контролери "Київпастрансу" пасажирів не штрафуватимуть.

Як повідомлялося, у Львові з 1 червня зросли ціни на проїзд у громадському транспорті.