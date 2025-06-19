У "Дії" запустять ще дві будівельні послуги

У застосунку "Дія" найближчим часом можна буде повідомити про початок або завершення будівництва.

Про це повідомила пресслужба Міністерства цифрової трансформації.

"Уже скоро подати повідомлення про початок будівельних робіт і зареєструвати декларацію про готовність об'єкта по будпаспорту можна буде в застосунку "Дія". Зручно, швидко й за кілька кліків. Раніше така можливість була тільки на порталі "Дія" або в ЦНАПі", – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що послуги будуть доступними для будинків до 500 кв.м до двох поверхів і господарських споруд на ділянці – гаража, сараю, літньої кухні тощо.

Крім цього, Мінцифри запустить push-сповіщення у "Дії" про результати будпослуг, які українці оформляють у ЦНАПі. Вони надходитимуть після відправки документів до Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва та за результатами розгляду документів.

Як повідомлялося, у застосунку "Дія" з'явилася послуга push-сповіщення для українців, яких власник житла виписав з оселі.