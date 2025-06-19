У Нацбанку з’явився новий департамент. Що він робитиме

Національний банк реорганізував Департамент ризик-менеджменту та створив на його основі Департамент інтегрованого ризик-менеджменту.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що НБУ оновив організаційну структуру "для вдосконалення та підвищення ефективності виконання функцій щодо організації системи управління ризиками в центральному банку України".

Новостворений департамент матиме розширені повноваження та межі відповідальності. До його завдань належатиме організація системи управління ризиками в Нацбанку (фінансовими, операційними, екологічними, соціальними та управлінськими ризиками, ризиками третіх сторін), розроблення та вдосконалення політики, методів і процедур управління ризиками.

Серед головних завдань департаменту – формування резервів на покриття фінансових ризиків, пов’язаних зі зменшенням корисності активів НБУ; оцінка справедливої вартості фінансових інструментів та майна, що передається або пропонується в заставу, а також верифікація звітів оцінювачів і моніторинг заставного майна.

Департамент інтегрованого ризик-менеджменту належить до підпорядкування очільнику Нацбанку Андрію Пишному.

Зазначається, що регулятор уже розпочав пошук та відбір кандидатів на вакантну посаду директора новоствореного департаменту.

