США відновлюють візи для студентів, але перевірятимуть їхні соцмережі

Державний департамент США відновлює розгляд заявок на студентські візи від іноземців. Утім, нові кандидати тепер мають надати доступ до своїх акаунтів у соцмережах для перевірки.

Як пише AP, про скасування призупинення візової процедури, запровадженого у травні, оголосив Держдеп, передає Forbes.

Але відтепер консульські працівники оцінюватимуть публікації та повідомлення, що можуть вважатися ворожими до США, її уряду, культури, інституцій або засадничих принципів.

Кандидатів, які відмовляться зробити свої сторінки "публічними" для огляду, можуть не допустити до співбесіди. Держдеп вбачає у такій відмові спробу приховати активність або уникнути перевірки.

У травні адміністрація Дональда Трампа призупинила призначення нових співбесід для студентських віз, щоб посилити перевірку акаунтів у соцмережах. Це викликало тривогу серед іноземних студентів, які чекали на відкриття візових центрів.

Рішення про посилення перевірок відбувається на тлі кампанії адміністрації Трампа проти Гарвардського університету. Білий дім тисне на один із ключових вишів Ліги плюща, який отримує чверть студентів з-за кордону і значну частину прибутків – із плати за навчання саме від іноземців.

Як повідомлялося, у травні Міністерство охорони здоров'я і соціальних служб США припинило надання Гарвардському університету федеральних грантів на суму $60 млн через те, що заклад не зміг протидіяти антисемітизму і етнічній дискримінації.