На Сумщині дороги накрили антидроновими сітками

Автомобільні дороги Сумської області захищають антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках.

Про це повідомив очільник обласної військової адміністрації Олег Григоров.

"Продовжуємо укривати дороги антидроновими сітками. Роботи тривають на визначених напрямках, зокрема в прикордонних громадах, де ворог не припиняє атак", – наголосив він.

За словами Григорова, такі укриття ускладнюють ворожу аеророзвідку та захищають від дронів.

Відповдні заходи "є важливим кроком для безпеки людей і збереження логістики", додав обласний голова.

Як повідомлялся, ввечері середи, 18 червня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.