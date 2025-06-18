УКР
Росіяни атакували цивільну інфраструктуру у Сумській громаді

Окупанти вдарили по цивільній інфраструктурі Сумщини

Ввечері середи, 18 червня, російські окупанти атакували цивільну інфраструктуру на Сумщині.

Про це повідомив очільник Сумської ОВА Олег Григоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Декілька вибухів, які чули мешканці обласного центру, за попередньою інформацією – це обстріл з РСЗВ дальньої дії по околицях громади", - йдеться у повідомленні.

Григоров додав, що обійшлося без постраждалих.

