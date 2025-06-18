Россияне атаковали гражданскую инфраструктуру в Сумской громаде

Вечером среды, 18 июня, российские оккупанты атаковали гражданскую инфраструктуру на Сумщине.

Об этом сообщил глава Сумской ОВА Олег Григоров, информирует Цензор.НЕТ.

"Несколько взрывов, которые слышали жители областного центра. По предварительной информации, это обстрел из РСЗО дальнего действия по окрестностям громады", - говорится в сообщении.

Григоров добавил, что обошлось без пострадавших.

