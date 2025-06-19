СБУ викрила екскерівництво ДП "Документ" на розкраданні понад 20 мільйонів

Контррозвідка Служби безпеки викрила організаторів злочинної схеми з коштами державного паспортного сервісу – ДП "Документ". Упродовж 2022-2023 років зловмисники вкрали понад 21 млн грн.

Про це повідомляє пресцентр СБУ.

Зазначається, що до організації оборудки причетні 8 колишніх та діючих посадовців ДП "Документ", серед яких троє – представники керівної ланки.

"Під час перебування на посадах після початку повномасштабної війни вони налагодили злочинний механізм одержання грошей від своїх підлеглих. Для цього фігуранти організували нарахування "подвійних" зарплат працівникам центрального офісу держпідприємства, яких відрядили до філії паспортного сервісу в сусідній країні ЄС", – йдеться у повідомленні.

За даними слідства, одну зарплату відряджені співробітники отримували в Україні, іншу – на закордонну банківську картку за фіктивні послуги.

Співробітники, що отримували подвійні зарплати, передавали частину цих коштів організаторам злочинної схеми у вигляді "відкатів".

Під час обшуків у зловмисників вилучено документи про відкриття рахунків в іноземних фінустановах та банківські картки із доказами оборудки.

На підставі доказів восьми колишнім та діючим посадовцям ДП "Документ" повідомлено про підозру за ч. 4 ст. 191 Кримінального кодексу України – розтрата або заволодіння майном шляхом зловживання службовим становищем.

Триває розслідування для притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 8 років позбавлення волі.