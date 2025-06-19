В Україні вдосконалили механізм залучення приватних інвестицій для відбудови. Що зміниться?

Верховна Рада ухвалила законопроєкт №7508, який спрощує участь приватного бізнесу у відновленні України через механізм публічно-приватного партнерства.

Про це йдеться в повідомленні Міністерства економіки.

Як зазначається, документ вирішує одразу декілька проблем – спрощує бюрократичні процедури, передбачає фінансові гарантії для інвесторів та дозволяє швидше реалізовувати проєкти.

Зокрема, в законопроєкті передбачено наступні зміни:

впровадження електронної торгівельної системи (ЕТС) для проєктів концесії за стандартами та процедурами Європейського Союзу. Все відбуватиметься онлайн – від розміщення інформації про оголошення конкурсу до оприлюднення укладеного договору;

нові та удосконалені гарантії для інвесторів та кредиторів: приватний партнер отримуватиме від держави гарантії захисту своїх прав, стабільності умов та недискримінаційного ставлення під час реалізації проєктів публічно-приватного партнерства. Зміни в законодавстві не впливатимуть на умови вже укладених договорів;

нові джерела фінансування: у законодавстві з'являється поняття "донор" – міжнародні партнери, які можуть надавати фінансову підтримку напряму або через бюджети. Такий підхід значно мінімізує ризики для приватних партнерів і зробить доступнішими проекти для публічних партнерів;

спрощення процедури підготовки "невеликих" проєктів: проєкти вартістю до 5,5 млн євро зможуть реалізовуватись без розроблення техніко-економічного обґрунтування, а рішення прийматиметься лише на основі концептуальної записки. Такий підхід допоможе швидше розвиватися громадам, залучаючи приватних партнерів. Вони зможуть у стислі терміни будувати як дороги локального значення, так і необхідні соціальні об'єкти;

особливий режим для проєктів відновлення: для відбудови зруйнованої війною інфраструктури буде діяти спрощений механізм підготовки проєктів публічно-приватного партнерства, порядок якого визначатиметься Урядом України. Цей порядок діятиме під час воєнного стану і ще сім років після його завершення;

"інфраструктура в розстрочку": держава зможе оплачувати реалізацію інфраструктурних проєктів приватному партнеру бюджетними коштами вже після введення об'єкта в експлуатацію. Цей підхід зменшить навантаження на бюджети різних рівнів та дозволить реалізувати більшу кількість соціально важливих проєктів навіть в умовах обмеженого фінансування;

розширення переліку публічних партнерів: до участі в публічно-приватному партнерстві зможуть долучатися державні компанії, що дозволить залучити більше інвестицій;

спеціальні процедури для проєктів із будівництва житла: через масштабні руйнування та необхідність забезпечити людей новими домівками, передбачили особливості укладення договорів публічно-приватного партнерства щодо житла.

Очікується, що спрощення загальної процедури підготовки проєктів публічно-приватного партнерства та впровадження електронної системи закупівель за стандартами ЄС допоможе залучити великий обсяг приватних інвестицій в розбудову і модернізацію соціальної та іншої інфраструктури.

Це своєю чергою дасть мультиплікативний ефект для економіки, що є особливо важливо для країни в сучасних умовах.

Розробники законопроєкту очікують на залучення в економіку України додаткових 8-10 млрд грн щорічно, за умови затвердження та реалізації в середньому по п'ять проєктів на область вартістю принаймні 50-100 млн грн кожен.

Раніше повідомлялося, що обсяг потреб у повному або частковому відновленні житлової інфраструктури України перевищує $83,7 млрд. Найбільшу частку цих потреб становить багатоквартирний житловий фонд, і значна частина зруйнованих будинків – це забудова радянського типу, що вже до війни потребувала модернізації або реновації.

Також стало відомо, що транспортний сектор України внаслідок розв'язаної Росією повномасштабної війни вже зазнав збитків на понад $36 млрд.