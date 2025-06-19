Долар продовжує дорожчати: Нацбанк встановив курс гривні на п’ятницю
Курс гривні знизився щодо долара, але змцінився щодо євро.
За підсумками торгів на міжбанку Нацбанк встановив офіційний курс гривні до долара США на п'ятницю, 20 червня, на рівні 41,6854 грн/$, порівняно із 41,6293 грн/$ у четвер. Нагадаємо, 13 січня курс гривні опускався до історичного мінімуму на рівні 42,2841 грн/$.
Водночас курс гривні до євро зміцнився ще на 4 копійки – до 47,8590 грн за євро. Минулої п'ятниці, 13 червня, він встановив новий історичний мінімум на рівні 48,0825 грн за євро.
Нагадаємо, Національний банк оголосив про перехід до режиму керованої гнучкості обмінного курсу гривні із 3 жовтня 2023 року, відмовляючись від фіксованого курсу гривні, який діяв від початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року.
За цього режиму офіційний курс визначатиметься на міжбанківському ринку, а не встановлюватиметься директивно Національним банком. Водночас НБУ і далі контролюватиме ситуацію та на постійній основі компенсуватиме структурний дефіцит іноземної валюти на міжбанківському валютному ринку.
