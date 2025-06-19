Корупційна схема в Інституті раку: Суд відпустив головного підозрюваного під заставу у розмірі 200 мільйонів

Вищий антикорупційний суд (ВАКС) відмовився взяти під варту бізнесмена Германа Фісталя, якого підозрюють у заволодінні понад 231 млн грн на постачання медичного обладнання для Інституту раку

Прокурор просив застосувати до Фісталя заставу у розмірі понад 1 млрд грн, проте слідчий суддя задовольнив клопотання лише частково та обрав для підозрюваного запобіжний захід у вигляді застави у розмірі 200 млн грн, яку він має внести протягом п'яти днів, повідомляє Центр протидії корупції (ЦПК).

У разі внесення застави, Фісталь матиме дотримуватися низки обов'язків, зокрема здати закордонні паспорти та носити електронний браслет.

Як повідомлялося, напередодні НАБУ повідомило Фісталю та ще п'яти особам про підозру в організації злочинної схеми розкрадання коштів на закупівлі медичного обладнання для Національного інституту раку. Її реалізація завдала державі збитків на понад 231 млн грн.

За даними ЦПК, крім Фісталя підозрюваними в цій справі є:

️колишній в.о. директора Інституту раку, депутат Дніпропетровської обласної ради Андрій Шипко;

довірена особа фісталя – Оксана Чулуп;

️підлеглий Фісталя – Юрій Василенко;

️секретар тендерного комітету – Дмитро Каліущенко;

️голова робочої групи з проведення закупівель – Богдан Борисюк.

Їхні дії кваліфіковано за ознаками злочинів, передбачених ч. ч. 1–3 ст. 255, ч. 5 ст. 191 КК України.

За даними слідства, Фісталь як фактичний керівник групи компаній, яка є найбільшим постачальником медичного обладнання в Україні "від голки для шприца до лінійного прискорювача" (зокрема МРТ, КТ, машин швидкої допомоги, дрібної медичної периферії), переможцем численних публічних закупівель, створив злочинну організацію.

До її складу він залучив довірених осіб, а саме представників підконтрольних йому компаній, для участі у програмі "Створення сучасної клінічної бази для лікування онкологічних захворювань у Національному інституті раку", а також службових осіб Інституту.

Злочинна організація мала встановити контроль над проведенням закупівель Інституту раку. При цьому вартість придбаного медичного обладнання штучно завищили, часом до 50% від початкової ціни.

Реалізація злочинної схеми під час виконання програми модернізації Інституту раку в Сучасну клінічну лікарню дозволила особам протягом 2021-2022 років заволодіти коштами на загальну суму 231,04 млн грн.

Як повідомлялося, компанія "Автоспецпром" родини Фісталя є найбільшим постачальником швидких за контрактами із держпідприємством "Медичні закупівлі України". Хоча компанія регулярно зривала строки постачання, замовник її не штрафував.

Кінцевими бенефіціарами "Автоспецпрому" з-під Києва є Герман Фісталь, а також сини його покійного брата Володимира Фісталя – Артем Фісталь і неповнолітній Еміль Фісталь, якого в цьому статусі представляє Світлана Фісталь.

Батьком Германа та Володимира Фісталів є відомий лікар і професор Еміль Фісталь, який останніми роками працював в окупованому Росією Донецьку та отримував нагороди так званої "ДНР".