Голова ЄЦБ оцінила можливості України залучити значні потоки капіталу на відновлення

Україна зможе залучити значні потоки капіталу протягом наступних 10 років за умови, якщо відновлення триватиме за планом. Проте без відповідних гарантій цей капітал ризикує бути неправильно розподіленим, що підриває довгострокову продуктивність замість її зміцнення.

Про це заявила президентка Європейського центрального банку Крістін Лагард на ІХ Щорічній дослідницькій конференції "Економічна та фінансова інтеграція у світі збурень та фрагментації" в Києві, передає Інтерфакс-Україна.

"Є обнадійливі ознаки. Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом і поглиблена та всеосяжна зона вільної торгівлі вже сприяли значним реформам у фінансовому секторі. Банківське регулювання в Україні наразі відповідає більш ніж 75% стандартам ЄС, охоплюючи такі важливі сфери, як достатність капіталу, управління та аудит", – сказала Лагард.

Вона додала, що цьому також сприяє запровадження Національним банком України моделі нагляду, що заснована на оцінці ризиків, яка була натхненна Єдиним наглядовим механізмом – системою банківського нагляду в Європі.

Лагард зазначила, що, незважаючи на надзвичайно складні обставини, Україна також модернізує свої ринки капіталу – консолідує біржі, модернізує системи розрахунків і посилює регуляторне забезпечення для залучення довгострокових інвесторів.

"Ці реформи вже дають результати: у 2023 році банківський сектор України залишався прибутковим і добре капіталізованим, незважаючи на триваючу війну – результат, який був би немислимий 10 років тому", – зауважила Лагард.

Вона також сказала, що, якщо Україна продовжить курс на інституційні реформи та адаптацію своєї економіки до нових можливостей, незважаючи на бурхливу ситуацію, вона може стати важливим двигуном зростання та ключовим фактором майбутнього регіону.

Раніше голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев заявив, що притік прямих іноземних інвестицій в Україну в січні-квітні 2025 року становив $0,7 млрд, що у 3,6 раза менше, ніж за аналогічний період минулого року ($2,4 млрд). Гетманцев пояснив, що передусім на це вплинуло рішення Нацбанку дозволити бізнесу виводити валюту для обслуговування старих зовнішніх боргів і репатріації "нових" дивідендів.

У грудні минулого року перша віцепрем'єр-міністерка – міністерка економіки Юлія Свириденко говорила, що обсяг прямих іноземних інвестицій в Україну за 2023 рік становив $4,2 млрд і в уряді очікували його збільшення на 20% у 2024 році.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль раніше оцінював потребу України в інвестиціях у $10-30 млрд на рік упродовж наступних 10 років.