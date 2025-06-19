У Росії китайського робота-гуманоїда видали за російську розробку

У Росії презентований на Петербурзькому міжнародному економічному форумі 2025 робот-гуманоїд від російської компанії "Ред Софт" виявився китайським.

Про це пише The Moscow Times.

На форумі представили кілька машин, яких назвали "Володею" та "Робертом". Офіційні російські ЗМІ описували, як робот від "Ред Софт" патрулював, охороняв та переносив речі на полях Форуму, а також тиснув руку відвідувачам та прогулювався разом із ними територією.

Сам робот, як розповіли у "Ред Софт", є прототипом та першим зразком. Розробники перевіряють на ньому російський софт, створений спеціально для таких видів техніки.

Однак фактично "Роберт" і "Володя" – це китайський робот Unitree G1, розроблений компанією Unitree Robotics із Китаю, яка раніше створювала чотириногих роботів.

Модель G1 вартістю близько 2,7 млн ​​руб. і висотою 127 см при 35 кг власної ваги може переносити вантажі масою до 2 кг. Робот має 23 ступені свободи та працює на заряді акумулятора до двох годин, а також оснащений системою штучного інтелекту та панорамним оглядом.

Як повідомили представники китайської компанії (її назва не наводиться), яка збирає "Володю" та "Роберта" в Китаї, планується розпочати виробництво роботів у Росії.

"І буде російський софт", – уточнили китайські спеціалісти.

За їхніми словами, цей робот "може бути монтажником та офіціантом".

Це не перший випадок, коли російські компанії видавали китайські зразки за свої розробки. У 2022 році на форумі "Армія-2022" компанія "Інтелект Машин" продемонструвала робота-собаку (комплекс М-81) із прикріпленим на нього протитанковим гранатометом.

Корпус робота обтягнули тканиною, але, незважаючи на це, розслідувачі розпізнали в ньому китайського робопса для дому. Формою та розташуванням "очей", загальними пропорціями, а також сріблястими деталями, які видно в прорізах, він нагадував модель від тієї самої компанії Unitree.

Минулого року президент РФ Владімір Путін заявляв, що Росія відчуватиме проблему дефіциту кадрів роками й за рахунок міграції її вирішити на вдасться. За словами Путіна, у багатьох галузях економіки, зокрема соціальної та промислової, буде потрібна модернізація та розширене використання обчислювальних даних і роботів.

На початку червня цього року стало відомо, що в Росії вчергове не відбудеться Міжнародний авіаційно-космічний салон (МАКС), який мав пройти влітку в підмосковному Жуковському. Показувати на салоні, який до розв'язаної Росією повномасштабної вйни проти України відвідували найбільші світові виробники, включно з Boeing та Airbus, знову нічого: флагманські проєкти російського авіапрому – МС-21 та SJ-100 – так і не дійшли до реалізації. Західні компанії не приїдуть до Москви через санкції.