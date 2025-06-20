Нацбанк випустив дві монети, присвячені митцям Розстріляного відродження

Національний банк 19 червня ввів у обіг дві пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол".

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

Зазначається, що ці монети започатковують новий тематичний напрям, присвячений Розстріляному відродженню та його митцям, які у 20-х – на початку 30-х років XX століття "дали потужний імпульс для розвитку української культури, проте були нещадно репресовані тоталітарним радянським режимом".

Пам’ятні монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" та "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" мають номінал 5 гривень. Обидві виготовлені з нейзильберу, а тираж кожної становить до 75 тисяч штук у сувенірному пакуванні. Також монети оздоблені кольоровим друком.

Аверс обох монет – однаковий. На ньому розміщено стилізований напис СЛОВО – назву харківського будинку літераторів 30-х років XX століття. У текстурі літер проглядається парость озимої пшениці – образ молодого покоління митців, життя і творчість яких були знищені тоталітарною владою.

Зазначається, що трагізм історичної епохи підкреслює прострелена літера "О", з якої стікає кров.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Микола Хвильовий" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Миколи Хвильового. Обличчя письменника ніби ув’язнене серед кам’яних плит неправильної форми, що відображають спроби тоталітарного режиму знищити пам’ять про митця.

Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИКОЛА/ФІТІЛЬОВ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та МИКОЛА/ХВИЛЬОВИЙ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1893/1933.

На реверсі монети "Розстріляне відродження. Юліан Шпол" на дзеркальному тлі зображено стилізований портрет Юліана Шпола, побитий плямами корозії. Праворуч від портрета вертикально розташовані написи: МИХАЙЛО/ЯЛОВИЙ – справжнє ім’я митця, викарбуване рельєфно, та ЮЛІАН/ШПОЛ – псевдонім, виконаний дзеркально. Ліворуч зазначені роки життя митця – 1895/1937.

Авторами монет виступили Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук, скульпторами – Анатолій Демяненко, Володимир Атаманчук.

Придбати пам’ятні монети можна в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 20 червня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів.

