Україна не відмовилась від закупівлі російських реакторів у Болгарії для ХАЕС, – Галущенко

Україна не отримувала офіційної відмови Болгарії щодо продажу їй обладнання для двох блоків Хмельницької атомної електростанції, тож продовжує займатися проєктом і сподівається на активну участь у цьому МАГАТЕ.

Про це заявив міністр енергетики Герман Галущенко під час Години запитань до уряду у Верховній Раді, передає Інтерфакс-Україна.

"Питання не закрите, у нас нема офіційної відмови Болгарії продовжувати перемовини. Більш того, процес інтенсифікувався. На жаль, там відбуваються внутрішньополітичні процеси, які вплинули на гальмування проєкту. Але ми маємо певні плани щодо його поштовху. Зокрема на римській конференції в липні ми плануємо відповідне рішення МАГАТЕ, де воно виступить одним із лідерів цього процесу. Питання відкрите", – сказав міністр.

Також Галущенко підкреслив, для України стане катастрофою не добудувати блоки №3-4 Хмельницької АЕС. Альтернативою болгарським блокам може бути обладнання з інших країн, але на це піде ще три-чотири роки.

Як повідомлялося, 15 квітня віцепрем'єр Болгарії Атанас Зафіров заявив, що уряд країни відмовляється продавати Україні призначені для недобудованої АЕС "Белене" реактори, які "Енергоатом" планує використати для добудови двох енергоблоків Хмельницької АЕС.

За словами Зафірова, це рішення підтримали всі партнери в уряді, включно з лідером партії ГЕРБ Бойко Борисовим, який раніше підтримував продаж реакторів. Причиною такого рішення Зафіров назвав необхідність розвитку ядерної енергетики у самій Болгарії.

Що відомо про закупівлю ректорів у Болгарії

У березні міністр енергетики Герман Галущенко заявляв, що переговори з урядом Болгарії про придбання вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС тривають, українська сторона чекає на умови договору від болгарського уряду.

Віцепрезидент "Енергоатома" Хартмут Якоб підтвердив, що договір про закупівлю в Болгарії корпусів реакторів готується, а для його фінансування планують залучити кредитні кошти.

Перед тим президент Володимир Зеленський підписав закон "Про придбання обладнання, необхідного для будівництва енергоблоків №3 та №4 Хмельницької атомної електричної станції".

Заради швидкого ухвалення цього закону Комітет Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, залишивши у ньому лише поправку про придбання у Болгарії вироблених у Росії реакторів для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Голова Комітету Андрій Герус ("Слуга народу") пояснював, що таке термінове рішення обумовлене тим, що "Енергоатом" нібито має менш ніж два місяці, щоб ухвалити рішення про купівлю реакторів російського виробництва, які зберігаються у Болгарії понад 10 років. Міністр енергетики Герман Галущенко уточнював, що цей строк спливав 11 березня.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму не меншу за 600 млн євро. Остаточна вартість угоди наразі невідома.