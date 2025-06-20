Потреби величезні, але конкретної суми ще немає: В уряді прокоментували майбутні зміни до держбюджету
Міністерство оборони вже передало на розгляд уряду запит щодо збільшення фінансування після завершення видаленої рік тому допомоги від США, Кабмін готує відповідні зміни до державного бюджету.
Про це прем'єр-міністр Денис Шмигаль заявив під час "Години запитань до уряду" у Верховній Раді.
"Ми дійсно зараз з Міністерством фінансів, з Міністерством оборони проводимо спільну роботу щодо обрахунку потреби в додаткових коштах на другу половину цього року у зв'язку, зокрема, з тими подіями, які ви описали, з точки зору і постачання зброї і амуніції від партнерів, і у зв'язку з ситуацією на полі бою, відповідно виникають додаткові потреби у наших військових, у наших виробників", – сказав Шмигаль.
Він запевнив, що робота у цьому напрямку "вже іде", але не назвав суму, яку потрібно додатково виділити з держбюджету на потреби ЗСУ.
"Як тільки будуть обрахунки, як будуть уже ті результати і цифри, які ми зможемо виносити в комітети, очевидно, що частина інформації буде грифованою і треба буде в комітетах опрацьовувати в закритому режимі, частина, яка буде виноситись в зал, вже кінцева по сумі відповідно буде публічно відкритою", – пообіцяв Шмигаль.
Своєю чергою міністр фінансів Сергій Марченко також не уточнив параметри можливих змін до держбюджету, але висловив сподівання, що Верховна Рада зможе проголосувати відповідний законопроєкт одразу за основу і в цілому.
Заступник міністра оборони Євген Мойсюк заявив, що запит на додаткове фінансування вже передано до Мінфіну.
"Міністерство оборони подало відповідні запити у Мінфін. Наші потреби для питань оборони насправді величезні, і, мабуть, їх не покриє і декілька бюджетів України. Але всі заходи першочергові, які необхідні, сплановані", – запевнив він.
Що відомо про зміни до держбюджету-2025?
Як повідомлялося, раніше голова Комітету Верховної Ради з питань бюджету Роксолана Підласа ("Слуга народу") підтвердила, що Кабінет Міністрів готується подати у Верховну Раду зміни до держбюджету на приблизно 400 млрд грн, оскільки цього року виникла потреба закуповувати власними силами більше зброї для Сил оборони України через те, що від міжнародних партнерів у натуральній формі надходить менше зброї.
За її словами, ці видатки покриватимуться за рахунок перевиконання податкових та митних надходжень, облігацій державної позики, а також грантів від партнерів.
Раніше повідомлялося, що видатки загального фонду держбюджету Україна на сектор безпеки й оборони за січень-квітень 2025 року склали 765 млрд грн, що становить 64,5% від усієї суми видатків загального фонду бюджету.
До того прем'єр-міністр Денис Шмигаль визнавав, що видатки державного бюджету на придбання зброї і боєприпасів для Збройних Сил України на початку року перевищили заплановані через зменшення обсягів військової допомоги від міжнародних партнерів, тому у другому півріччі для фінансування Сил оборони можуть знадобитися додаткові кошти.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Никто не устроен официально,на рынках вся касса в карман "Хозяевам"..
чисто ТЕОРЕТИЧЕСКИ ОТКУДА БЕРЕТСЯ БЮДЖЕТ?